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16.04.2021 23:29
Рубрика: Власть

Пушков объяснил, зачем МИД назвал фамилии попавших под санкции американцев

Обнародование конкретных фамилий американских чиновников, которые попали под персональные санкции со стороны Москвы, это демонстрация неприятия политики Вашингтона и заодно предупреждение другим странам, ведущим антироссийскую политику. Такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков.

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
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"Фигуранты списка и их начальство в лице президента США должны знать о составе списков официально, а не выяснять из закрытых источников", - написал политик в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что ответные меры России - это часть публичной дипломатии, открытая демонстрация неприятия политики США в адрес РФ.

"Это неприятие и его последствия должны быть известны мировому сообществу. Это также предупреждение другим зарубежным любителям наносить вред нашей стране, как уже известным, так и потенциальным", - подчеркнул Алексей Пушков.

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Напомним, 16 апреля МИД РФ объявил о внесении в черный список восьми граждан США, которым отныне запрещен въезд на территорию РФ. Список опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.

МИД РФ отдельно отметил, что решение отойти от практики не озвучивать имена фигурантов санкций принято в связи с "беспрецедентным характером спровоцированных Вашингтоном осложнений в отношениях двух стран".

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