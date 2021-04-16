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16.04.2021 20:37
Рубрика: Власть

Россия закрыла въезд восьми гражданам США

Текст: Константин Волков
МИД РФ объявил 16 апреля о внесении в черный список восьми граждан США, которым отныне запрещен въезд на территорию РФ. Список опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
Россия высылает пять польских дипломатов

В числе лиц, попавших в этот список, оказались генпрокурор Мэррик Гарланд, директор ФБР Кристофер Рэй, директор Нацразведки США Эврил Хейнс, экс-помощник президента США по нацбезопасности и постпред при ООН Джон Болтон, а также экс-директор ЦРУ Роберт Вулси.

МИД РФ отдельно отметил, что в данном случае решено отойти от обычной практики не озвучивать имена попавших под санкции - во внимание был принят беспрецедентный характер спровоцированных Вашингтоном осложнений в отношениях двух стран.

Ранее МИД РФ обнародовал заявление об ответных мерах в связи с враждебными действиями США. В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что "данные шаги - лишь часть имеющихся в нашем распоряжении возможностей".

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