Россия закрыла въезд восьми гражданам США

В числе лиц, попавших в этот список, оказались генпрокурор Мэррик Гарланд, директор ФБР Кристофер Рэй, директор Нацразведки США Эврил Хейнс, экс-помощник президента США по нацбезопасности и постпред при ООН Джон Болтон, а также экс-директор ЦРУ Роберт Вулси.

МИД РФ отдельно отметил, что в данном случае решено отойти от обычной практики не озвучивать имена попавших под санкции - во внимание был принят беспрецедентный характер спровоцированных Вашингтоном осложнений в отношениях двух стран.

Ранее МИД РФ обнародовал заявление об ответных мерах в связи с враждебными действиями США. В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что "данные шаги - лишь часть имеющихся в нашем распоряжении возможностей".