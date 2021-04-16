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16.04.2021 14:28
Рубрика: Власть

Путин и Лукашенко встретятся 22 апреля в Москве

Текст: Кира Латухина

Переговоры президентов России и Беларуси намечены на вторую половину дня 22 апреля. Такую информацию журналистам подтвердил, отвечая на вопросы, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
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"Встреча действительно запланирована на 22 число, она готовится во второй половине дня", - уточнил Песков.

"Мы планируем, что президент Беларуси Лукашенко прибудет в Москву с рабочим визитом", - сообщил пресс-секретарь главы Российского государства.

На вопрос о темах Песков пояснил: "Продолжение двусторонних отношений и развития сотрудничества в огромном количестве областей". Россия и Беларусь ведут активный диалог, совместных планов и проектов очень много, отметил он. "Это требует разговора на высоком уровне, который сегодня проходит в Минске, и на высшем уровне, который запланирован на 22 апреля в Москве", - уточнил Песков. Напомним, что сейчас с визитом в Беларуси находится российский премьер-министр Михаил Мишустин.

На вопрос о том, связана ли встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко с Посланием Федеральному собранию, которое пройдет 21 апреля, Песков ответил отрицательно.

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