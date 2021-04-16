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16.04.2021 00:50
Рубрика: Общество

Когда "корона" упадет

Более миллиона жителей столицы сделали прививку от COVID-19
Текст: Любовь Проценко
Российская газета - Столичный выпуск № 82(8433)
Последние данные о ходе вакцинации от коронавирусной инфекции в столице привел 15 апреля в своем персональном блоге мэр Москвы Сергей Собянин. Он сообщил, что число москвичей, получивших первый компонент прививки от коронавируса, превысило миллион человек, а еще 820 тысяч жителей города полностью завершили вакцинацию.

Почти 45% сделавших прививку - это москвичи старше 60 лет. Могут не волноваться и те москвичи, кто еще не сделал спасительный укол. Запасов вакцины в городе хватит на всех. Бесплатно получить прививку в столице может каждый житель. Где именно - решать ему самому. Можно в одной из городских поликлиник - на их базе ежедневно работают 100 пунктов. Можно в любом из 10 флагманских центров "Мои документы". В целом ряде крупных ТЦ Москвы работают выездные бригады. Ведут вакцинацию населения и частные клиники - вакцину им безвозмездно передал город, и заплатить там нужно только за услугу, то есть введение двух компонентов "Спутника V".

Песков оценил спрос на вакцину от коронавируса в России

Для маломобильных граждан - клиентов городских социальных служб, которым сложно прийти в поликлинику, на этой неделе начали вакцинацию на дому. Таких в столице 120 тысяч. Соцработники, которые ухаживают за ними, еще с марта опросили своих подопечных, согласны ли они привиться. И ко всем, кто готов, выезжает на дом бригада медиков. В ее составе - квалифицированные врачи, у которых есть все необходимое для доставки вакцины в термоконтейнерах, способных сохранять препарат при температуре не выше минус 18 градусов. Сформировано 66 таких бригад, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, во всех округах.

Почти 45% сделавших прививку, подчеркивает глава столицы, - это москвичи старше 60 лет

Собянин напомнил, что когда в декабре прошлого года Москва первой среди регионов начала вакцинацию от ковида, у людей было много сомнений. Эффективна ли российская вакцина? Не будет ли осложнений или побочных явлений? "Сегодня почвы для этих сомнений уже не осталось, - пишет мэр. - Наша вакцина доказала свою надежность и безопасность. Среди миллиона москвичей, которые сделали прививку, заболевших - единицы".

А вот опасность заболеть новой опасной инфекцией, увы, пока сохраняется. В частности, лишь вчера за сутки в столице выявлены 2455 случаев COVID-19. Накануне же было 1837 новых инфицированных. Рост заболеваемости - 34 процента. В течение апреля такие скачки в столице наблюдаются не впервые. Например, 9 апреля в городе выявили 2421 заболевшего. Это больше, чем выздоравливает сейчас за сутки - вчера выписались из стационаров 1944 человека. Всего же переболели коронавирусом уже 1 056 223 москвича, а смогли победить болезнь 966 781 человек, или около 91,5% от общего числа инфицированных. Всего коронавирус унес жизни 17 471 человека. На фоне такой ситуации Сергей Собянин призывает горожан, которые еще не сделали прививку против COVID-19: "Впереди - лето, сезон отдыха и отпусков. Если мы хотим жить в эти месяцы нормальной жизнью, путешествовать, ходить в театры и кино, то давайте не будем откладывать вакцинацию".

В регионах Общество Здоровье Власть Работа власти Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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