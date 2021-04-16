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16.04.2021 14:59
Рубрика: Экономика

График отключения горячей воды в Москве представят после 20 апреля

Текст: Ирина Огилько
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Информационный сервис, с помощью которого жители столицы смогут узнать график отключения горячей воды, заработает после 20 апреля. Такой срок озвучил заммэра Москвы Петр Бирюков. Сервис будет размещен на портале mos.ru, в мобильном приложении "Моя Москва" и на сайтах moek.ru и online.moek.ru.

Бирюков: В Москве начались работы по текущему ремонту дорог

"Информационный сервис сделан максимально удобным для пользователей", - подчеркнул Петр Бирюков. Чтобы узнать дату и сроки работ, необходимо написать название улицы и номер дома в поисковой строке, после чего будет предоставлена информация о датах начала и завершения работ.

Напомним, что плановые отключения горячей воды, необходимые для качественной подготовки к отопительному сезону, начнутся в столице с 11 мая. Максимальный срок отключения горячей воды не превысит 10 дней. До 1 сентября будут выполнены гидравлические испытания на более 16 тыс. км сетей, что позволит предотвратить технологические нарушения в отопительный период и обеспечить надежное теплоснабжение потребителей.

В регионах Экономика ЖКХ Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва График отключений горячей воды в Москве

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