График отключения горячей воды в Москве представят после 20 апреля

Информационный сервис, с помощью которого жители столицы смогут узнать график отключения горячей воды, заработает после 20 апреля. Такой срок озвучил заммэра Москвы Петр Бирюков. Сервис будет размещен на портале mos.ru, в мобильном приложении "Моя Москва" и на сайтах moek.ru и online.moek.ru.

"Информационный сервис сделан максимально удобным для пользователей", - подчеркнул Петр Бирюков. Чтобы узнать дату и сроки работ, необходимо написать название улицы и номер дома в поисковой строке, после чего будет предоставлена информация о датах начала и завершения работ.

Напомним, что плановые отключения горячей воды, необходимые для качественной подготовки к отопительному сезону, начнутся в столице с 11 мая. Максимальный срок отключения горячей воды не превысит 10 дней. До 1 сентября будут выполнены гидравлические испытания на более 16 тыс. км сетей, что позволит предотвратить технологические нарушения в отопительный период и обеспечить надежное теплоснабжение потребителей.