В Брянске подросток выпал из окна школы

В Брянске ученик девятого класса выпал из окна учебной аудитории, находящейся на четвертом этаже. Ребенок с травмами доставлен в больницу, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Сообщение о ЧП в брянской школе № 4 поступило в правоохранительные органы около 12 часов. Пока известен лишь сам факт случившегося и то, что мальчику оказывается медицинская помощь в больнице.

Причины и обстоятельства происшедшего выясняются. Для этого возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Как сообщили в ведомстве, в рамках расследования назначены ряд экспертиз, допрашиваются очевидцы и свидетели.