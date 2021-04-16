В столичной подземке появился поезд о нацпроектах России

В столичном метро вчера запустили тематический поезд "Россия изменений: Национальные проекты". Встретить его и прокатиться пассажиры могут на Арбатско-Покровской линии.

По словам руководителя дирекции стратегии, исследований и аналитики АНО "Национальные приоритеты" Юлии Грязновой, поезд состоит из пяти сдвоенных вагонов. "Нацпроекты очень большие, поэтому мы в поезде не смогли рассказать про все интересное, - объяснила она. - С помощью QR-кодов в вагонах можно перейти на специальные информационные ресурсы по тематике проектов". В составе, говорят организаторы, можно узнать о возможностях, которые дают населению и бизнесу нацпроекты. Они разделены на десять групп. В их числе - семья, образование, здоровье, культурное развитие, освоение современных технологий, трудовая деятельность.

Например, в вагоне "Создавать семью" собрана информация о проекте "Демография". В частности, тут можно узнать, как получить материнский капитал и на что его потратить. Вагон "Быть здоровым" рассказывает о повышении качества и доступности медицинских услуг. Здесь же перечисляются простые шаги, которые помогут россиянам быть здоровыми и счастливыми. Если навести свой смартфон на QR-код, можно узнать, на базе какой поликлиники работает ближайший центр здоровья. Еще один вагон посвящен образованию и саморазвитию: кванториумы, дома научной коллаборации, новые цифровые сервисы, помогающие сделать обучение эффективнее. А вот прочитать древнерусскую летопись или увидеть концерт в виртуальном зале смогут пассажиры вагона "Изучать культуру".

Чем интересен вагон "Сохранять природу"? Здесь собрана информация о важности раздельного сбора отходов, правильной утилизации батареек и важных волонтерских акциях, к которым может присоединиться любой желающий. В вагоне "Наслаждаться городом" по дороге на работу или домой можно проголосовать за модернизацию собственного двора или предложить свой дизайн-проект обустройства парка.

Контент вагона "Использовать технологии" посвящен цифровой экономике и возможностям одноименной нацпрограммы. Пассажиры смогут узнать о популярных интернет-сервисах, в том числе о том, как защитить свои персональные данные в сети. Один из самых популярных электронных сервисов в нашей стране - Госуслуги. В прошлом году пользователям портала было оказано 172,5 миллиона электронных госуслуг. В среднем в день на портал и в мобильное приложение заходят более 5 миллионов уникальных посетителей.

С помощью QR-кодов в вагонах можно перейти на специальные информационные ресурсы по тематике проектов

Вагон "Заглядывать за горизонт" посвящен науке. Здесь можно узнать, как стать ученым и какими мерами поддержки могут воспользоваться научные деятели. Здесь же собраны факты о достижениях науки и научных организациях в России. Хотите открыть свой бизнес или стать самозанятым? Тогда загляните в вагон, посвященный предпринимательству. А здоровому образу жизни посвящен вагон "Быть всегда в форме". Пассажиры узнают о правильном питании, о нормах ГТО и о ближайших объектах, где можно заняться спортом.