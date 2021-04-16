Единая база данных о земле и недвижимости будет запущена в декабре

Ознакомиться с работой единой базы данных по земле и недвижимости можно будет в конце нынешнего года. Об этом рассказал руководитель Росреестра Олег Скуфинский на итоговой коллегии ведомства.

В этом году проводится эксперимент по созданию Единого информационного ресурса о земле и недвижимости. Он объединит данные, которые сейчас содержатся в информационных системах десяти государственных органов власти и регионов, рассказывал ранее в интервью "РГ" руководитель ведомства Олег Скуфинский. Эксперимент проводится в четырех регионах - Татарстане, Краснодарском и Пермском краях и Иркутской области.

Познакомиться с работой этого сервиса в пилотных регионах можно будет в декабре. Далее предполагается постепенный трансфер этих технологий на территории других регионов, сказал Скуфинский.

Еще одна база данных - о подходящих для жилищного строительства земельных участках - уже доступна в нескольких регионах, они есть на публичной кадастровой карте, сообщил Скуфинский. Во вторую очередь планируется разместить сведения о таких участках еще по 36 регионам, с которыми у Росреестра уже заключены соглашения.