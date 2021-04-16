Суд отправил главу Атюрьевского района Мордовии в СИЗО

Задержанный по подозрению в коррупции глава Атюрьевского района Мордовии Иван Гусаров заключен в СИЗО на два месяца. Такое решение принял суд по ходатайству следствия.

Об этом сообщил Следственный комитет по республике.

Как уже писала "РГ", чиновник стал фигурантом уголовного дела сразу по нескольким статьям УК РФ: ему инкриминируются растрата, злоупотребление полномочиями и воспрепятствование законной предпринимательской деятельности.

По данным СК, в 2015-2016 годах глава района обратил в пользу своего родственника по заниженной стоимости два муниципальных земельных участка. А затем именно на эти участки было перенесено место проведения еженедельной ярмарки. В результате арендная плата за проведение ярмарочных мероприятий шла не в районную казну, а в карман родственнику главы. Ущерб, нанесенный бюджету, превысил 900 тысяч рублей.

Кроме того, по версии следствия, чиновник дал указание установить восемь бетонных блоков возле торгового центра в Атюрьеве. Тем самым он воспрепятствовал законной предпринимательской деятельности, заблокировав проезд транспорта с товарами и продуктами к торговой точке.

Сам Иван Гусаров виновным себя не признал и от дачи показаний отказался, ссылаясь на статью 51 Конституции РФ.

Расследование продолжается.