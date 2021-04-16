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16.04.2021 23:53
Рубрика: Происшествия

Суд отправил главу Атюрьевского района Мордовии в СИЗО

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)

Задержанный по подозрению в коррупции глава Атюрьевского района Мордовии Иван Гусаров заключен в СИЗО на два месяца. Такое решение принял суд по ходатайству следствия.

Об этом сообщил Следственный комитет по республике.

Фото: iStock
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Как уже писала "РГ", чиновник стал фигурантом уголовного дела сразу по нескольким статьям УК РФ: ему инкриминируются растрата, злоупотребление полномочиями и воспрепятствование законной предпринимательской деятельности.

По данным СК, в 2015-2016 годах глава района обратил в пользу своего родственника по заниженной стоимости два муниципальных земельных участка. А затем именно на эти участки было перенесено место проведения еженедельной ярмарки. В результате арендная плата за проведение ярмарочных мероприятий шла не в районную казну, а в карман родственнику главы. Ущерб, нанесенный бюджету, превысил 900 тысяч рублей.

Кроме того, по версии следствия, чиновник дал указание установить восемь бетонных блоков возле торгового центра в Атюрьеве. Тем самым он воспрепятствовал законной предпринимательской деятельности, заблокировав проезд транспорта с товарами и продуктами к торговой точке.

Сам Иван Гусаров виновным себя не признал и от дачи показаний отказался, ссылаясь на статью 51 Конституции РФ.

Расследование продолжается.

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