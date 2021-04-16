После исчезновения ребенка под Новосибирском возбудили дело об убийстве

Уголовное дело об убийстве малолетнего возбудили по факту исчезновения шестилетнего мальчика в городе Обь Новосибирской области. Как рассказали в СК, по показаниям очевидцев, ребенок утонул в реке Власиха.

О том, что мальчик бесследно пропал, в правоохранительные органы вчера вечером заявили его родители. По данным следствия, он гулял в компании других детей, но, когда все стали расходиться, взял велосипед и пошел к берегу реки за мячом. Ранее сообщалось, что с тех пор ребенка больше никто не видел. На берегу был обнаружен лишь велосипед.

Следователи и полиция опросили лиц, контактировавших с ребенком, и установили: мальчик заходил в воду и, вероятнее всего, утонул. Тем не менее на данный момент тело не обнаружено. Сейчас пойму Власихи на протяжении нескольких десятков километров прочесывают водолазы, а местность вдоль реки обыскивают правоохранители и волонтеры.

Известно, что ребенок исчез неподалеку от железнодорожного переезда, в районе сооружения, которое местные жители называют "дамбой реки". Это участок дороги, под которым проходят трубы для стока воды. Прокуратура начала проверку исполнения законодательства о защите и охране прав ребенка, а также соблюдения мер безопасности при эксплуатации сооружения.