СК Петербурга начал проверку отравления девочки конфетой с метадоном

Следственный комитет Петербурга начал проверку по факту госпитализации семилетней девочки в Купчино. Ребенок в тяжелом состоянии, врачи установили, что девочка отравилась тяжелым наркотиком - метадоном.

В СК по Петербургу отмечают, что сейчас девочке оказывается вся необходимая медицинская помощь, а следователей больше всего волнует вопрос: откуда взялись наркотики.

Версия, которую рассказала мама девочки - наркотики были в конфете. Ее девочка принесла из детского сада, съела и сразу же почувствовала себя плохо.

С детским садом ранее уже связались полицейские. Пока других подозрительных конфет там не находили, никто из детей больше не пострадал.

Также выясняется обстановка в семье, где воспитывается пострадавшая. Известно, что это многодетная благополучная семья, на учете в отделе опеки и попечительства она значится.