В Северодвинске не смогли сдать в аренду дом Пикуля за один рубль

В Северодвинске не состоялся аукцион по сдаче в аренду "за рубль" дома, в котором провел часть детства известный советский писатель Валентин Пикуль.

Как сообщили "РГ" в администрации города, на аукцион не поступило ни одной заявки. Теперь власти Северодвинска создадут рабочую группу, которой предстоит решить дальнейшую судьбу дома-памятника: либо он снова будет выставлен на аукцион для сдачи в аренду, либо муниципалитет найдет другой вариант решения проблемы.

Несостоявшийся аукцион объявили в марте. Целью было найти инвестора, который за символическую плату в размере одного рубля в год за квадратный метр арендует и отреставрирует ветхий памятник архитектуры. По условиям договора арендатор мог полвека оказывать в обновленном доме экскурсионные, образовательные и другие услуги. Обязательным условием было создание мемориальной комнаты-музея писателя.

Двухэтажный дом с балконом-верандой на улице Индустриальной был построен в 1939 году. Семья инженера-судостроителя из Ленинграда Саввы Пикуля получила комнату в нем в 1940-м. Будущему писателю тогда было двенадцать лет, через год мальчик уехал к бабушке в Ленинград, откуда вернулся уже в Архангельск. Летом 1942-го он сбежал из дома и поступил в Соловецкую школу юнг.

В начале XXI века дом признали непригодным для проживания, расселили и собирались снести. Но общественность встала на его защиту. В итоге дом Пикуля признали региональным объектом культурного наследия и взяли под охрану. Ветхому зданию необходима реставрация, которая требует больших финансовых вложений.