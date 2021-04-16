В прокуратуре рассказали подробности ЧП с ожогами учеников на Кубани

На Кубани стали известны обстоятельства, при которых несколько учеников школы № 24 в Крымске получили ожоги кварцевой лампой. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

"В настоящий момент установлено, что 15 апреля 2021 года ученики старших классов писали итоговое сочинение в учебном классе при включенной бактерицидной лампе, в результате получили ожоги и обратились к частному врачу с жалобами на покраснение глаз, кожи век, слезотечение (ожог 1 степени роговицы глаз)", - сообщили в надзорном ведомстве.

В прокуратуре также уточнили, что угрозы для жизни детей нет, а лампу установила заместитель директора школы. Всего в классе находилось 13 учеников, из них пострадало восемь.

На данный момент прокуратурой с привлечением специалистов Роспотребнадзра организована проверка по факту получения ожогов ученикам школы № 24 в Крымске. "По ее результатам будет дана оценка действиям должностных лиц при организации и проведении учебного процесса, а также качества оказания медицинской помощи несовершеннолетним", - сообщили в надзорном ведомстве.