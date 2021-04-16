В Крыму два сотрудника прокуратуры стали фигурантами дела о крупной взятке

Новости

Актриса из "Гарри Поттера" Хелен Маккрори умерла в 52 года 19:51
В Петербурге отменен перчаточный режим 19:38
Члены Совета Федерации отчитались о доходах 19:35
Лавров: Москва может попросить сократить число американских дипломатов до 300 19:30
Лавров: РФ прекратит работу фондов США, вмешивающихся в дела России 19:22
Лавров заявил об ограничении поездок сотрудников Госдепа в РФ 19:18
Меркель и Макрон указали на важность Минских соглашений 19:15
В Смоленске задержали двоих мужчин, открывших стрельбу из окна 19:07
Мэр Москвы в 2020 году заработал более 8 миллионов рублей 19:03
Актер Мирза Азизов умер от COVID-19 в 58 лет 18:58
Кремль опубликовал декларации о доходах администрации президента 18:54
Медведев в 2020 году получил более 18 млн рублей дохода 18:40
Жители страны проголосуют за благоустройство территорий 18:31
Экс-министр экономики России назвал лучший способ вложить деньги 18:24
КС РФ разрешил связывать допвыплаты чиновникам с их репутацией 18:08
Глава департамента Минфина рассказал о личном опыте общения с мошенниками 18:01
Ученые предложили необычное средство от коронавируса 18:01
Сведения о жилье появятся в личных кабинетах портала госуслуг 17:37
В Москве задержан серийный педофил-"врач" 17:20
Новак заявил о возможности ограничений на экспорт нефтепродуктов 17:17
Певца Тиму Белорусских приговорили к двум годам ограничения свободы 16:59
Покупателям жилья будут заранее сообщать об аварийности дома 16:59
Продажи туров с кешбэком продолжатся до 15 июня 16:54
РНФ объявил о запуске конкурсов-правопреемников грантов РФФИ 16:53
Захарова: США развернули информационную кампанию против России 16:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Как россияне будут отдыхать на майские праздники
Как россияне будут отдыхать на майские праздники
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
16.04.2021 19:50
Рубрика: Происшествия

В Крыму два сотрудника прокуратуры стали фигурантами дела о крупной взятке

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В Крыму в уголовном деле о крупной взятке, полученной начальником следственного управления МВД Симферополя, появились новые фигуранты. Это два сотрудника отделов аппарата прокуратуры РК, подозреваемые в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 291.1 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СКР по РК и Севастополю.

Фото: Пресс-служба Главного следственного управления СКР по РК и Севастополю
За взятку 7,5 млн рублей арестован начальник следствия УМВД Симферополя

Дело в отношении прокурорских работников возбудил лично первый заместитель председателя СКР. По версии следствия, именно они в феврале 2021 года вышли на начальника следствия УМВД Симферополя Никиту Мельникова с предложением за деньги "замять" одно из расследуемых уголовных дел по статье 159 УК РФ "Мошенничество".

- Работники ведомства, действуя в составе группы, потребовали за содействие в решении этого вопроса передать им взятку в размере 9 миллионов рублей, намереваясь передать должностному лицу полиции за решение вопроса 7,5 миллионов рублей, - уточнили в СКР. - Далее с этим предложением посредники вышли на начальника следственного управления УМВД России по Симферополю, с которым подозреваемые были давно знакомы и взаимодействовали в силу занимаемого положения.

Преступную схему выявили оперативники регионального УФСБ России и оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД по РК. Высокопоставленного сотрудника полиции взяли в кафе при передаче ему 7,5 миллиона рублей. Он арестован по решению суда, и ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ).

Фото: Пресс-служба СК по Республике Крым и Севастополю
В Ялте за взятку 100 тысяч долларов задержаны чиновник МВД и адвокат

Задержаны сейчас и действующие работники аппарата прокуратуры РК. Свою вину они признали полностью и активно сотрудничают со следствием, в связи с чем ГСУ планирует ходатайствовать в суде об избрании для них меры пресечения в виде домашнего ареста.

- В рамках следствия проведены допросы, обыски в следственном управлении МВД по Симферополю и в прокуратуре Республики Крым, а также дома у всех фигурантов уголовного дела. Изъяты предметы и документация, представляющая интерес для следствия, - рассказала помощник руководителя ГСУ СКО Ольга Постнова. - Сейчас устанавливаются причины и условия, способствовавшие совершению преступления. Следствие даст в том числе и оценку должностным лицам, отвечавшим за антикоррупционную работу в своих ведомствах.

Как сообщила старший помощник прокурора Крыма Дарья Бирюк, нечистоплотные работники уволены из органов прокуратуры с формулировкой "за нарушение присяги прокурора и совершение проступка, порочащего честь прокурорского работника".

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Преступления правоохранителей

Главное сегодня

Путин заработал почти 10 млн рублей за 2020 год
Песков отметил разногласия Москвы и Анкары по Крыму
Путин обсудил вопросы военного строительства на совещании Совбеза РФ
Продажи туров с кешбэком продолжатся до 15 июня
Курс евро снизился более чем на полтора рубля
Верховный суд разъяснил, как отличить кражу от находки
Тюрьмы объединят с СИЗО и вынесут за пределы городов