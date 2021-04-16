В Крыму два сотрудника прокуратуры стали фигурантами дела о крупной взятке

В Крыму в уголовном деле о крупной взятке, полученной начальником следственного управления МВД Симферополя, появились новые фигуранты. Это два сотрудника отделов аппарата прокуратуры РК, подозреваемые в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 291.1 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СКР по РК и Севастополю.

Дело в отношении прокурорских работников возбудил лично первый заместитель председателя СКР. По версии следствия, именно они в феврале 2021 года вышли на начальника следствия УМВД Симферополя Никиту Мельникова с предложением за деньги "замять" одно из расследуемых уголовных дел по статье 159 УК РФ "Мошенничество".

- Работники ведомства, действуя в составе группы, потребовали за содействие в решении этого вопроса передать им взятку в размере 9 миллионов рублей, намереваясь передать должностному лицу полиции за решение вопроса 7,5 миллионов рублей, - уточнили в СКР. - Далее с этим предложением посредники вышли на начальника следственного управления УМВД России по Симферополю, с которым подозреваемые были давно знакомы и взаимодействовали в силу занимаемого положения.

Преступную схему выявили оперативники регионального УФСБ России и оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД по РК. Высокопоставленного сотрудника полиции взяли в кафе при передаче ему 7,5 миллиона рублей. Он арестован по решению суда, и ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ).

Задержаны сейчас и действующие работники аппарата прокуратуры РК. Свою вину они признали полностью и активно сотрудничают со следствием, в связи с чем ГСУ планирует ходатайствовать в суде об избрании для них меры пресечения в виде домашнего ареста.

- В рамках следствия проведены допросы, обыски в следственном управлении МВД по Симферополю и в прокуратуре Республики Крым, а также дома у всех фигурантов уголовного дела. Изъяты предметы и документация, представляющая интерес для следствия, - рассказала помощник руководителя ГСУ СКО Ольга Постнова. - Сейчас устанавливаются причины и условия, способствовавшие совершению преступления. Следствие даст в том числе и оценку должностным лицам, отвечавшим за антикоррупционную работу в своих ведомствах.

Как сообщила старший помощник прокурора Крыма Дарья Бирюк, нечистоплотные работники уволены из органов прокуратуры с формулировкой "за нарушение присяги прокурора и совершение проступка, порочащего честь прокурорского работника".