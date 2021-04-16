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16.04.2021 14:02
Рубрика: Спорт

В Сети вышло первое в России футбольное реалити "Ростов-на-кону"

Текст: Сусанна Альперина
В эфире видеосервиса Premier и телеканала "Матч ТВ" 16 апреля состоялась премьера первого в России футбольного реалити "Ростов-на-кону" с участием профессиональной команды "Ростов". Автором идеи проекта выступил популярный футбольный журналист Нобель Арустамян.

Реалити открывает линейку оригинального спортивного контента для видеосервиса. О том, что такое готовится под руководством Тины Канделаки - генерального продюсера "Матч ТВ", писала "РГ". "Ростов-на кону" - первое из четырех анонсированных шоу.

Фото: youtube.com/ НТВ
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В первом эпизоде главный тренер команды "Ростов" Валерий Карпин готовит игроков к матчам против "Спартака" и "Рубина", рассказывает о трех годах жизни в Ростове и о цене успеха: "Это страсть - быть первым, быть номером один во всем - от спорта и заканчивая оценками в школе. Так было всегда. Футбол не исключение. Потеря мяча для меня - это настоящий вызов".

Вторым героем серии стал болельщик команды Сергей, поддерживающий местный клуб более 20 лет. Он показал свои предматчевые ритуалы и признался, что именно из-за любви к футболу полностью поменял свою жизнь.

По словам создателей, реалити-шоу "Ростов-на-кону" покажет симбиоз города и футбольной команды, расскажет о цене успеха в футболе и труде многих людей, которые работают в клубе.

"Хорошее документальное кино - это неподдельный нерв. Истории живых людей, объединенных в случае со спортом общей целью преодоления себя и соперников. "Ростов-на-кону" - это история футболистов, болельщиков и города в целом, которые проживают ее каждый день. Так что дело не только в кадрах за пределами поля. Дело в эмоциях, которые горят внутри каждого, кому небезразличен футбол", - отмечает продюсер проекта Тина Канделаки.

В регионах Спорт Футбол Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Спортивные организации Футбольные клубы "Ростов" Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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