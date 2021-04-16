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16.04.2021 11:21
Рубрика: Культура

В Сочи на жилом доме появился портрет Юрия Гагарина

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба администрации Сочи Фото: Пресс-служба администрации Сочи
Фото: Пресс-служба администрации Сочи

В год 60-летия первого полета человека в космос в центре Сочи, на улице Чайковского, создали новый элемент уличного искусства - стрит-арт с Юрием Гагариным, сообщили в пресс-службе города-курорта.

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На части пятиэтажного дома изображен портрет первого космонавта в скафандре с надписью "Поехали!" и датой его первого полета - 12 апреля 1961 года.

Как известно, тогда, в 09:07, "Заря" (позывной Земли) объявил: "Кедр-1" (Гагарин), как слышите меня? Даю зажигание", - и "Кедр-1" ответил: "Поехали!", хотя должен был ответить: "Наш экипаж стартует", - и именно это слово вошло в историю.

Автор портрета Гагарина - Сергей Бадалян. Кстати, ему принадлежат еще около десяти масштабных уличных проектов в Сочи, среди которых - портрет знаменитого советского футболиста Льва Яшина, стрит-арты, посвященные подвигам врачей во время пандемии и спасателям МЧС, а также полотно с "голосом Советского Союза" Юрием Левитаном.

- Эта точка притяжения дополнит памятные места курорта, связанные с космосом, - рассказал начальник управления молодежной политики администрации Сочи Сергей Черемшанов. - Это Аллея космонавтов в парке "Ривьера", знаменитые здравницы, в которых проходят реабилитацию космонавты, улица Гагарина и высаженный на ней символичный кедр.

Как ранее писала "РГ", ко Дню космонавтики в Сочи открыли "Гагаринский маршрут".

Кстати

Стрит-арт - это современное урбанистическое искусство. Фоном для размещения работ художников служит окружающее их пространство - стены, фасады домов и других зданий. Многие произведения стрит-арта имеют ярко выраженную социальную направленность.

В регионах Культура Арт Актуальное искусство Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Персона: Юрий Гагарин

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