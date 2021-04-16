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Текст:   Марина Трубилина 
14:03 16.04.2021

Росреестр собирается сделать свои услуги бесплатными

Получение выписок из ЕГРН может стать бесплатным для физических лиц. Росреестр в этом году планирует разработать законопроект об изменении своих тарифов.
Фото: Александр Рюмин/ТАСС Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Поменять систему тарифов предложила Счетная палата, оценив работу Росреестра в 2018-2020 году. Сейчас существует множество сайтов-двойников Росреестра, которые предлагают получать выписки из ЕГРН. При этом нередко заявителям выдают устаревшие сведения или же после получения оплаты вовсе их не отправляют.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
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Росреестр добился закрытия 63 таких сайтов с начала 2020 года, разработан и одобрен в первом чтении Госдумой законопроект о запрете сайтов-двойников. Однако более эффективным было бы изменение тарифов на услуги Росреестра, считают в Счетной палате. Сейчас физлицо платит за получение разовой выписки из Росреестра 290 рублей, организация - 820 рублей. При этом если покупать пакет выписок, то одна выписка обойдется физлицу в сумму от 55 копеек до 4,6 рубля, юрлицу - от 1,1 до 9,1 рубля. Доходы организаций-посредников от перепродажи сведений оцениваются в 2,5 млрд рублей в год.

Поэтому было бы целесообразно изменить тарифы, чтобы этот бизнес стал невыгоден сторонним компаниям, отметили в Счетной палате.

Росреестр планирует разработать в этом году законопроект об изменении тарифов. Существует три варианта, рассказал руководитель Росреестра Олег Скуфинский на итоговой коллегии ведомства: сделать бесплатными выписки для собственников недвижимости, сделать их бесплатными для всех физических лиц и сделать бесплатными для всех. Скорее всего, изменения будут поэтапными.

Вопрос о повышении тарифов для "оптовых" покупателей уже обсуждался в 2018 году, отметил Скуфинский, однако против этого выступили участники рынка, поскольку сведениями ЕГРН пользуются в том числе добросовестные участники - аналитики рынка, организации ЖКХ и др.

Инициатива о том, чтобы сделать выписки из ЕГРН бесплатными для собственников подлежит согласованию со всеми профильными ведомствами, в том числе с Минфином, подчеркивают в Росреестре.

Отмена платы за выписки приведет к потере 2 млрд рублей ежегодных доходов в бюджет, отметил Скуфинский. Однако по оценке Высшей школы экономики, добавил он, к 2024 году реализация ряда инициатив Росреестра принесет дополнительно в бюджет порядка 300 млрд рублей.

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