Рублев вышел в полуфинал в Монте-Карло, обыграв Надаля

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в полуфинал турнира в Монте-Карло, обыграв в трех сетах "короля грунта" испанца Рафаэля Надаля.

В четвертьфинале грунтового турнира в Монте-Карло жребий свел россиянина Андрея Рублева с представителем Испании, третьей ракеткой мира Рафаэлем Надалем, выигравшим на этом покрытии не один десяток соревнований.

Уже в дебюте встречи Рублев повел в счете 2:0, однако многоопытный испанец сумел быстро восстановить равенство. Но этот успех стал для Надаля последним в первой партии. Россиянин уверенно выиграл четыре гейма подряд - 6:2.

Во втором сете Рублев также сумел быстро взять подачу соперника - 2:0. До счета 4:2 было понятно, что встреча закончится скоро, но Надаль резко прибавил и ответил на это четырьмя подряд выигранными геймами.

Но на заключительный сет у него уже не осталось сил. Рублев доминировал на корте и заслуженно победил - 6:2.

В полуфинале россиянину предстоит сразиться с представителем Норвегии Каспером Руудом, ранее обыгравшим итальянца Фабио Фоньини.