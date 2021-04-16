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16.04.2021 21:43
Рубрика: Спорт

Рублев вышел в полуфинал в Монте-Карло, обыграв Надаля

Текст: Максим Домчев
Российский теннисист Андрей Рублев вышел в полуфинал турнира в Монте-Карло, обыграв в трех сетах "короля грунта" испанца Рафаэля Надаля.
Фото: Valery HACHE / AFP Фото: Valery HACHE / AFP
Фото: Valery HACHE / AFP

В четвертьфинале грунтового турнира в Монте-Карло жребий свел россиянина Андрея Рублева с представителем Испании, третьей ракеткой мира Рафаэлем Надалем, выигравшим на этом покрытии не один десяток соревнований.

Фото: Gettyimages
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Уже в дебюте встречи Рублев повел в счете 2:0, однако многоопытный испанец сумел быстро восстановить равенство. Но этот успех стал для Надаля последним в первой партии. Россиянин уверенно выиграл четыре гейма подряд - 6:2.

Во втором сете Рублев также сумел быстро взять подачу соперника - 2:0. До счета 4:2 было понятно, что встреча закончится скоро, но Надаль резко прибавил и ответил на это четырьмя подряд выигранными геймами.

Но на заключительный сет у него уже не осталось сил. Рублев доминировал на корте и заслуженно победил - 6:2.

В полуфинале россиянину предстоит сразиться с представителем Норвегии Каспером Руудом, ранее обыгравшим итальянца Фабио Фоньини.

Спорт Теннис Турниры ATP и WTA

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