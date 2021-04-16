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16.04.2021 09:13
Рубрика: Легковые авто

S-Class в электрическом обличье: представлен новый Mercedes EQS

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz. Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.
Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.

Автомобиль, о котором говорили долго, подробно рассказывая о философии и салоне, одним из главных элементов которого является гиперэкран. Одним словом, флагманская модель электрической линейке суббренда Mercedes-EQ и пионер модульной платформы MEA (Modular Electric Architecture).

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.
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Называть новый EQS S-классом с аккумулятором не совсем корректно. Да, это флагман, но совершенно иной. В конце концов, даже тип кузова выбрали другой. Хотя это можно объяснить не столько желанием компании дистанцировать автомобиль с ДВС и электрокар, сколько требованиями к аэродинамике. Коэффициент аэродинамического сопротивления, к слову, у EQS рекордный для серийного авто - всего 0,2 Cd.

Размер колёсной базы, что странно, не озвучен. Вариантов длины при этом два: для европейского рынка EQS растянулся на 5216 мм, а для Соединённых Штатов - на 5265 мм. Ширина и высота одинаковые для всех регионов: 1926 и 1512 мм.

В стандартной комплектации EQS оснащён пневматической подвеской, опционально предлагается полноуправляемое шасси в нескольких конфигурациях. При максимальном угле подруливания 10 градусов радиус разворота сокращается на метр - с 11.9 до 10.9 метра.

На старте продаж для флагманской "электрички" предусмотрено две версии. EQS 450+ оснащена одним электромотором, приводящим в движение задние колёса, мощностью 333 л.с. и крутящим моментом 568 Нм. Ёмкость аккумулятора на данный момент является максимальной в сегменте - 107,8 кВт∙ч. Заявлено, что пробег составит 770 км по циклу WLTP, но это в идеальных условиях, потому что если рассчитывать автономность, опираясь на максимальный расход электроэнергии, то проехать можно около 530 км.

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.

EQS 580 4Matic имеет пару моторов суммарной мощностью 523 л.с. (855 Нм). Полноприводная версия протянет от 500 до 686 км.

Фото: Пресс-служба Hyundai
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Вне зависимости от моторной конфигурации EQS нельзя разогнать более 210 км/ч. Время разгона до "сотни" составляет 6,2 и 4,3 секунды соответственно.

В будущем компания выпустит версию EQS с батареей меньшей ёмкости, а также высокопроизводительный вариант AMG мощностью 761 л.с.

Максимальная мощность зарядки составляет 200 кВт, что меньше, чем у Porsche Taycan и представленного недавно Audi e-tron GT. На "приколе" придётся стоять дольше, но с другой стороны батарея страдает меньше. Например, 15-минутной зарядки хватит примерно на 300 км, к тому же на EQS реализована функция рекуперации.

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.

Наконец-то переходим к интерьеру. В базовой версии Mercedes-EQ EQS имеет салон почти аналогичный S-Class с раздельными экранами приборной панели и мультимедиа. Их диагональ составляет 12,3 и 12,8 дюйма.

Фото: Ренат Закиев / РГ
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В максимальном исполнении электрокар укомплектован 141-сантиметровой стеклянной панелью, под которой размещена три дисплея. Вся эта хайтек-роскошь именуется MBUX Hyperscreen. Актуаторы обеспечивают обратную связь в виде вибраций, экраны реагируют на силу и продолжительность нажатия. Тормозить мультимедиа не должна: она работает на базе 8-ядерного процессора и имеет целых 24 Гб оперативной памяти.

Mercedes-EQ EQS может быть оснащён матричной оптикой, которая умеет рисовать на дороге подсказки (это аналогично проекционном дисплею 77 дюймов), автоматическими дверями, сиденьями с подогревом, вентиляцией и массажем, планшетами для задних пассажиров, аудиосистемой Burmester мощностью 710 Вт, панорамной крышей и кучей ассистентов.

Своё шествие по миру EQS начнёт осенью, в России продажи стартуют до конца года. Цены на новинку пока не называются.

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.
#Mercedes-Benz