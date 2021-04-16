S-Class в электрическом обличье: представлен новый Mercedes EQS

Автомобиль, о котором говорили долго, подробно рассказывая о философии и салоне, одним из главных элементов которого является гиперэкран. Одним словом, флагманская модель электрической линейке суббренда Mercedes-EQ и пионер модульной платформы MEA (Modular Electric Architecture).

Называть новый EQS S-классом с аккумулятором не совсем корректно. Да, это флагман, но совершенно иной. В конце концов, даже тип кузова выбрали другой. Хотя это можно объяснить не столько желанием компании дистанцировать автомобиль с ДВС и электрокар, сколько требованиями к аэродинамике. Коэффициент аэродинамического сопротивления, к слову, у EQS рекордный для серийного авто - всего 0,2 Cd.

Размер колёсной базы, что странно, не озвучен. Вариантов длины при этом два: для европейского рынка EQS растянулся на 5216 мм, а для Соединённых Штатов - на 5265 мм. Ширина и высота одинаковые для всех регионов: 1926 и 1512 мм.

В стандартной комплектации EQS оснащён пневматической подвеской, опционально предлагается полноуправляемое шасси в нескольких конфигурациях. При максимальном угле подруливания 10 градусов радиус разворота сокращается на метр - с 11.9 до 10.9 метра.

На старте продаж для флагманской "электрички" предусмотрено две версии. EQS 450+ оснащена одним электромотором, приводящим в движение задние колёса, мощностью 333 л.с. и крутящим моментом 568 Нм. Ёмкость аккумулятора на данный момент является максимальной в сегменте - 107,8 кВт∙ч. Заявлено, что пробег составит 770 км по циклу WLTP, но это в идеальных условиях, потому что если рассчитывать автономность, опираясь на максимальный расход электроэнергии, то проехать можно около 530 км.

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.

EQS 580 4Matic имеет пару моторов суммарной мощностью 523 л.с. (855 Нм). Полноприводная версия протянет от 500 до 686 км.

Вне зависимости от моторной конфигурации EQS нельзя разогнать более 210 км/ч. Время разгона до "сотни" составляет 6,2 и 4,3 секунды соответственно.

В будущем компания выпустит версию EQS с батареей меньшей ёмкости, а также высокопроизводительный вариант AMG мощностью 761 л.с.

Максимальная мощность зарядки составляет 200 кВт, что меньше, чем у Porsche Taycan и представленного недавно Audi e-tron GT. На "приколе" придётся стоять дольше, но с другой стороны батарея страдает меньше. Например, 15-минутной зарядки хватит примерно на 300 км, к тому же на EQS реализована функция рекуперации.

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.

Наконец-то переходим к интерьеру. В базовой версии Mercedes-EQ EQS имеет салон почти аналогичный S-Class с раздельными экранами приборной панели и мультимедиа. Их диагональ составляет 12,3 и 12,8 дюйма.

В максимальном исполнении электрокар укомплектован 141-сантиметровой стеклянной панелью, под которой размещена три дисплея. Вся эта хайтек-роскошь именуется MBUX Hyperscreen. Актуаторы обеспечивают обратную связь в виде вибраций, экраны реагируют на силу и продолжительность нажатия. Тормозить мультимедиа не должна: она работает на базе 8-ядерного процессора и имеет целых 24 Гб оперативной памяти.

Mercedes-EQ EQS может быть оснащён матричной оптикой, которая умеет рисовать на дороге подсказки (это аналогично проекционном дисплею 77 дюймов), автоматическими дверями, сиденьями с подогревом, вентиляцией и массажем, планшетами для задних пассажиров, аудиосистемой Burmester мощностью 710 Вт, панорамной крышей и кучей ассистентов.

Своё шествие по миру EQS начнёт осенью, в России продажи стартуют до конца года. Цены на новинку пока не называются.