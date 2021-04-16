Синицина - Кацалапов победили в танцах на льду на World Team Trophy

Российский танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграл произвольный танец на командном турнире по фигурному катанию World Team Trophy, который проходит в Осаке. Благодаря их победе сборная России увеличила отрыв в общем зачете от соперников из сборных США и Японии.

Синицина и Кацалапов совсем недавно взяли "золото" на чемпионате мира в Стокгольме. В Осаке на так называемом командном ЧМ они также били лидерами и в ритм-танце, и в произвольной программе. За сегодняшний прокат ученики Александра Жулина получили 130,15 балла. Второй результат показали итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (124,75), замкнули тройку лучших американцы Кейтлин Хавайек и Жан-Люк Бейкер (110,16).

Как победители Виктория Синицина и Никита Кацалапов принесли еще 12 очков в копилку сборной России.

В общем зачете после пяти видов программы наша команда укрепилась на первом месте. Набрав 73 очка. На втором месте идет сборная США (66 баллов), на третьем - команда Японии (60 баллов).