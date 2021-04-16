Постановление правительства Санкт-Петербурга от 16 апреля 2021 года № 213 "О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга"

В соответствии с пунктом 10-18 статьи 8 Закона Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 728-132 "Социальный кодекс Санкт-Петербурга" Правительство Санкт-Петербурга постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 15.03.2012 № 242 "О мерах по реализации главы 6 "Социальная поддержка в сфере организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления в Санкт-Петербурге" Закона Санкт-Петербурга "Социальный кодекс Санкт-Петербурга" следующие изменения:

1.1. Дополнить постановление пунктом 2-1 следующего содержания:

"2-1. Установить, что в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" действие абзацев шестого, седьмого и одиннадцатого - тринадцатого пункта 1.3 Положения приостановлено по 31.12.2021".

1.2. Дополнить пункт 1.3 Положения о порядке и условиях предоставления, оплаты части или полной стоимости путевок в организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления, утвержденного указанным постановлением, абзацами следующего содержания:

"отдых на территории Российской Федерации в санаторно-курортных организациях, предусматривающих материально-техническую базу и иные условия для круглосуточного пребывания детей-инвалидов, в том числе наличие беспрепятственного доступа к объектам и предоставляемым в них услугам для детей-инвалидов;

отдых на территории Республики Крым и (или) города федерального значения Севастополя на побережье Черного и (или) Азовского морей в санаторно-курортных организациях, предусматривающих материально-техническую базу и иные условия для круглосуточного пребывания детей-инвалидов, в том числе наличие беспрепятственного доступа к объектам и предоставляемым в них услугам для детей-инвалидов;

отдых на территории Краснодарского края и (или) Ростовской области на побережье Черного и (или) Азовского морей в санаторно-курортных организациях, предусматривающих материально-техническую базу и иные условия для круглосуточного пребывания детей-инвалидов, в том числе наличие беспрепятственного доступа к объектам и предоставляемым в них услугам для детей-инвалидов".

2. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

2.1. В пунктах 2.1 и 12.6 постановления слова "По 30.04.2021" заменить словами "По 15.05.2021".

2.2. В пункте 2-5.3 постановления слова ", и средств индивидуальной защиты рук (перчаток)" исключить.

2.3. В абзаце четвертом пункта 2-5.10, абзаце третьем пункта 2-5.12, абзаце четвертом пункта 2-5.13, абзаце третьем пункта 2-5.15, абзаце четвертом пункта 2-5.17, абзаце четвертом пункта 2-5.20, абзаце третьем пункта 2-5.23, абзаце третьем пункта 2-5.27, абзаце третьем пункта 2-20 и абзаце втором пункта 2-37 постановления слова "и рук" исключить.

2.4. Пункт 2-10.3 изложить в следующей редакции:

"2-10.3. По 31.12.2021 предоставление услуг по нестационарному отдыху детей и молодежи и их оздоровления в организациях отдыха детей и молодежи и их оздоровления, осуществляющих туристско-краеведческие и спортивные мероприятия".

2.5. В пунктах 2-42, 2-43, 3.3 и 3.5 постановления слова "по 30.04.2021" заменить словами "по 15.05.2021".

2.6. Пункт 3.4 постановления дополнить словами ", а также средства индивидуальной защиты рук (перчатки) при посещении мест, указанных в пункте 2-20 постановления".

2.7. Пункт 15-1 постановления дополнить словами "и средствами индивидуальной защиты рук (перчатками)".

2.8. Пункт 16-23 постановления дополнить словами "и средств индивидуальной защиты рук (перчаток)".

2.9. Пункт 18-11 изложить в следующей редакции:

"18-11. Исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга по 31.12.2021 обеспечить предоставление дополнительных мер социальной поддержки в сфере организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления в Санкт-Петербурге с учетом ограничений, установленных в пункте 2-10.3 постановления и в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами, а также требованиями и рекомендациями Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу".

3. Внести изменение в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 24.12.2020 № 1174 "О стоимости и квотах предоставления путевок в организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления в Санкт-Петербурге на период с февраля 2021 года по январь 2022 года", изложив приложение к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

4. Признать утратившими силу:

постановление Правительства Санкт-Петербурга от 25.06.2020 № 463 "Об установлении дополнительной меры социальной поддержки по финансированию расходов, связанных с предоставлением услуг по отдыху в организациях отдыха детей и их оздоровления и санаторно-курортных организациях";

постановление Правительства Санкт-Петербурга от 02.10.2020 № 791 "О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 25.06.2020 № 463";

пункт 2 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 24.12.2020 № 1193 "О внесении изменений в постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121, от 25.06.2020 № 463";

постановление Правительства Санкт-Петербурга от 15.03.2021 № 121 "О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 25.06.2020 № 463".

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Пункт 1 постановления действует по 31.12.2021.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Потехину И.П.

Губернатор Санкт-Петербурга А.Д.Беглов







