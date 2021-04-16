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16.04.2021 19:38
Рубрика: Власть

В Петербурге отменен перчаточный режим

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге внесены изменения в постановление городского правительства, регламентирующего противодействие распространению коронавирусной инфекции.

Фото: Олеся Курпяева/РГ
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Как сообщает администрация Петербурга, перчаточный режим отменяется, маски - по-прежнему обязательны.

В частности, можно смело не надевать перчатки в метро, на вокзалах, в аэропорту, торговых центрах и других общественных местах. Но до 15 мая необходимо носить маски.

За отсутствие средств индивидуальной защиты органов дыхания в общественном транспорте, например, предусмотрен штраф в размере четырех тысяч рублей. Кто повторно пришел в метро без маски, рискует получить штраф в 5 тысяч рублей.

Правда, исследование, которое несколько месяцев назад провела петербургская подземка, показало, что четверть пассажиров, едва оказавшись на эскалаторе, спешат снять с себя маску.

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