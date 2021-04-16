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16.04.2021 19:51
Рубрика: Культура

Текст песни Манижи высоко оценили мировые композиторы-песенники

Текст: Сусанна Альперина
Болгария, Италия, Нидерланды, Бельгия и Россия номинированы на премию Eurostory Best Lyrics Award. Эта награда вручается в пятый раз за лучшие тексты песен Евровидения каждого года.

Вручает ее Eurostory.nl - это онлайн-литературно-публицистический журнал обо всем, что связано с песенным конкурсом "Евровидение". Издание основано писателями из Нидерландов, которые стремились создать платформу, позволяющую серьезно взглянуть на этот европейский феномен. Предыдущие награды были завоеваны Украиной (2016 год), Францией (2017 и 2018) и Италией (2019), а сегодня объявили пять стран-номинантов 2021 года.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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Премия Eurostory Best Lyrics Award - авторитетна. В 2018 и 2019 годах эта награда упоминалась на брифинге для комментаторов "Евровидения" и привлекала все больше внимания среди стран-участниц конкурса. Как и в предыдущие годы, победитель будет определен путем публичного голосования на сайте. https://eurostory.nl/en/eurostory-award-2021-nominees И профессиональное жюри, состоящее из более чем 75 международных авторов, журналистов, издателей, авторов песен и бывших участников выберет лауреатов. Они проголосуют в ближайшие недели, и прямо перед фестивалем в Роттердаме все узнают победителя премии Eurostory Best Lyrics Award 2021.

Шорт-лист составлен композиторами-песенниками, которые работают с текстом для музыкальных произведений буквально каждый день. Они и выбрали следующие пять текстов песен. Причем "Русская женщина" - песня Манижи (авторы текста Ори Авни,Ори Каплан и сама Манижа) попала в номинацию с формулировкой: "Метафора для всех женщин во всем мире, которые не могут перейти улицу, не опасаясь преследований." Болгарская композиция "Взросление - это старение" получила определение "История совершеннолетия за три минуты". Итальянская Zitti e buoni: "Грубый крик неудачников этого фальшивого общества". Нидерландская "Рождение нового века": "Умоляющая, активистская песня, которая сохраняет легкий тон, набухая в ненавязчивый гимн". Бельгийская "Неправильное место": "Песня о свидании на одну ночь без использования клише".

Что касается формулировки для российской песни - нельзя не отметить, как оказались прозорливы и авторы, и канал, и певица - тема борьбы женщин за свои права сегодня актуальна в мире, как никогда прежде. Но еще важны и текст, и исполнение. Первое уже отметили, отобрав произведение в пятерку номинантов. Второе получит оценку уже в мае.

Культура Музыка Поп-музыка Кино и ТВ с Сусанной Альпериной "Евровидение-2021"

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