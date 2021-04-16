Три простых правила: Эксперт объяснила, как не толстеть после 40 лет

Как известно, вес, набранный после 40 лет, уходит с особенным трудом. Чтобы не допустить появления лишних килограммов в этом возрасте, рекомендуется соблюдать три простых правила: следить за питанием, регулярно практиковать умеренные физические нагрузки и как следует высыпаться. Об этом рассказала тренер и диетолог Керри Мейджор.

По ее словам, не стоит сидеть на диетах. Они, как правило, предполагают отказ от массы любимых продуктов, да и следовать им тяжело. Вызывает сомнения и результативность - единицам удается удержать новый вес после диеты.

Более эффективный подход - выработка здоровых пищевых привычек. Основой рациона должны стать белок и растительные волокна.

Совершенно не обязательно потеть в спортзале, чтобы сохранить стройность, считает специалист. Вас удивит результат, если вы просто откажитесь от автомобиля, общественного транспорта, лифтов в пользу ходьбы и подъема по лестнице, отметила тренер.

Ранее кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова объяснила, почему не стоит уходить в вегетарианство в молодом возрасте. Доктор предупредила, что отказ от мяса и в принципе от животного белка провоцирует преждевременное старение - образование морщин в молодом возрасте.