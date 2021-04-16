У АвтоВАЗа будет новый президент. Но он старый

АвтоВАЗ сообщил о грядущих кадровых изменениях. В июне истекает срок контракта Ива Каракатзаниса, который в настоящее время занимает пост президента АО "АвтоВАЗ", и на его место будет назначен предшественник.

У руля АвтоВАЗа встанет Николя Мор, который возглавлял компанию с апреля 2016 года по июнь 2019 года. Параллельно с этим Николя Мор являлся старшим вице-президентом Groupe Renault и руководителем региона Евразия, а с сентября этого года стал исполнительным вице-президентом Groupe Renault по преобразованиям.

В мае 2021 года Николя Мор будет назначен на должность генерального директора по операциям Groupe Renault в России и СНГ. Свои новые обязанности он будет совмещать с президентством на АвтоВАЗе.

"Сегодня АвтоВАЗ находится на уверенном пути позитивных изменений. Вместе с командой Компании я буду использовать весь свой опыт для дальнейшей трансформации АвтоВАЗа в эффективного автопроизводителя мирового класса", - заявил Николя Мор, выразив благодарность Иву Каракатзанису за успехи на посту президента компании и достижения хороших результатов, особенно в условиях пандемии.