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16.04.2021 14:40
Рубрика: Российский автопром

У АвтоВАЗа будет новый президент. Но он старый

Текст: Константин Руссов
АвтоВАЗ сообщил о грядущих кадровых изменениях. В июне истекает срок контракта Ива Каракатзаниса, который в настоящее время занимает пост президента АО "АвтоВАЗ", и на его место будет назначен предшественник.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба Seat.
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У руля АвтоВАЗа встанет Николя Мор, который возглавлял компанию с апреля 2016 года по июнь 2019 года. Параллельно с этим Николя Мор являлся старшим вице-президентом Groupe Renault и руководителем региона Евразия, а с сентября этого года стал исполнительным вице-президентом Groupe Renault по преобразованиям.

В мае 2021 года Николя Мор будет назначен на должность генерального директора по операциям Groupe Renault в России и СНГ. Свои новые обязанности он будет совмещать с президентством на АвтоВАЗе.

"Сегодня АвтоВАЗ находится на уверенном пути позитивных изменений. Вместе с командой Компании я буду использовать весь свой опыт для дальнейшей трансформации АвтоВАЗа в эффективного автопроизводителя мирового класса", - заявил Николя Мор, выразив благодарность Иву Каракатзанису за успехи на посту президента компании и достижения хороших результатов, особенно в условиях пандемии.

#Lada