В Абхазии пообещали не останавливать машины с российскими номерами

МВД Абхазии в преддверии туристического сезона сообщило, что создаст для российских туристов максимально комфортные условия на дорогах. Министр внутренних дел Беслан Чкадуа пообещал, что машины с иностранными номерами без веских причин останавливать не будут.

"Строго-настрого запрещается останавливать транспортные средства иностранных граждан, приезжающих на отдых. Нужно дать им возможность спокойно ездить по территории республики и посещать достопримечательности", - цитирует министра РИА Новости. За выполнением приказа будет следить управление собственной безопасности и отдел по воспитательной работе.

Напомним, что приезжающим в Абхазию гражданам РФ не надо сдавать тест на COVID-19. И тем, кто возвращается в Россию, также не придется тратить время и деньги на лабораторные исследования биологического материала. Новые правила Роспотребнадзора, вступившие в силу 15 апреля, на таких путешественников не распространяются.