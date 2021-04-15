С 15 апреля изменились правила въезда в Россию российских туристов, возвращающихся из зарубежных путешествий и командировок, а также граждан других стран. Теперь большинство приезжающих - вне зависимости от того, прилетят они самолетом или приедут поездом или на автомобиле, - должны сдать ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию, чтобы исключить заболевание COVID-19.

Новый порядок введен постановлением главного государственного санитарного врача России. Ранее - еще с лета прошлого года, когда было частично восстановлено авиасообщение с некоторыми странами, - проверку на "носительство" вируса, причем в сжатый трехдневный срок, проходили только прибывающие из-за рубежа авиапассажиры.

Алгоритм, в принципе, уже давно отлажен. Во всех международных аэропортах почти в непрерывном режиме вылетающие и прилетевшие пассажиры могут слышать соответствующее объявление с разъяснениями.

Еще во время полета людям раздают анкету - со всеми личными данными, адресом регистрации и фактического проживания, телефоном и электронной почтой. Так что пассажир, с одной стороны, оставляет все свои контакты для Роспотребнадзора, а с другой - подтверждает, что он в курсе обязанности пройти проверку на "корону".

При выходе в зону прилета пассажиры проходят через своеобразный "шлюз": их встречают представители санитарной службы и собирают анкеты. На то, чтобы сдать тест и загрузить результат на портале госуслуг, отведено три дня. Кто-то сдает анализ прямо в аэропорту, но это дороже, чем добраться до города и сходить в коммерческую лабораторию. Бесплатный вариант тоже возможен - в поликлинике по месту жительства. Но есть риск не уложиться в три дня, поскольку прежде, чем сдать ПЦР-мазок, придется получить направление от дежурного терапевта.

Поэтому большинство все же предпочитает заплатить - от 1,6 до 2,5 тысячи рублей (в зависимости от лаборатории и срочности выполнения теста).

Что делать тем, кто раньше никогда не пользовался порталом госуслуг? Альтернативного варианта заявить о своей "чистоте" от вируса не предусмотрено. Так что приходится регистрироваться. Ведь тем, кто решит игнорировать правила и не сдаст тест, грозит штраф до 40 тысяч рублей. Чиновники рассуждают просто: если гражданин находит время и средства на поездку за рубеж, приобретение авиабилета (очевидно, через интернет), то и на Госуслугах зарегистрируется, и платный тест сдаст.

Теперь примерно ту же процедуру будут проходить практически все въезжающие. Видимо, заполнение и сдача анкет будут организованы и на наземных пунктах пересечения границы.

При этом тест должны сдавать не только россияне, но и граждане государств - членов Евразийского экономического союза. Они должны подтвердить отрицательный результат ПЦР-исследования на COVID-19 с помощью мобильного приложения "Путешествую без COVID-19", - пояснили в Роспотребнадзоре.

А если речь идет о соотечественниках, которые осели где-нибудь в Европе и теперь едут на родину навестить родственников? Если они будут въезжать, например, по немецкому паспорту, как граждане Германии, сдавать тест на территории России уже не нужно. Но им придется предъявить результат теста, выполненного в стране проживания не ранее чем за 48 часов до перелета. К слову, в ЕС сейчас действует порядок обязательного тестирования всех вылетающих пассажиров, поэтому в этой части наши и европейские правила практически совпали.

При этом в Роспотребнадзоре напоминают: до момента получения результата теста нужно соблюдать режим самоизоляции. Но ограничение чаще всего недолгое: большинство лабораторий успевают прислать результат по электронной почте на следующий день после сдачи мазка, а то и в тот же самый день.