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16.04.2021 03:52
Рубрика: В мире

В Аргентине начались протесты против ужесточения санитарных мер

Больше сотни человек собрались у резиденции президента Аргентины Альберто Фернандеса, протестуя против его решения снова перевести школьников на онлайн-образование из-за пандемии.

Фото: ESTEBAN COLLAZO / Argentinian Presidency / AFP
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Стук в кастрюли, бой барабанов и гудки машин, поддерживающие собравшихся, слышны на километр, пишет РИА Новости. Накануне вновь были ужесточены ограничения из-за роста числа заболевших коронавирусом в столичном регионе. Среди них - запрет на передвижение граждан после 20:00, закрытие ресторанов в 19:00 и возврат школьников к онлайн-обучению.

Весь прошлый год ученики занимались дома, а в классы вернулись полтора месяца назад. Пока дистанционное обучению введено на две недели, до конца апреля, но собравшиеся у резиденции президента уверены, что запрет будет продлен. По данным специалистов Университета Джонса Хопкинса, которые ведут статистику, коронавирусом в стране заболели уже 2 миллиона 629 тысяч 156 человек.

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