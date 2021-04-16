В Аргентине начались протесты против ужесточения санитарных мер

Больше сотни человек собрались у резиденции президента Аргентины Альберто Фернандеса, протестуя против его решения снова перевести школьников на онлайн-образование из-за пандемии.

Стук в кастрюли, бой барабанов и гудки машин, поддерживающие собравшихся, слышны на километр, пишет РИА Новости. Накануне вновь были ужесточены ограничения из-за роста числа заболевших коронавирусом в столичном регионе. Среди них - запрет на передвижение граждан после 20:00, закрытие ресторанов в 19:00 и возврат школьников к онлайн-обучению.

Весь прошлый год ученики занимались дома, а в классы вернулись полтора месяца назад. Пока дистанционное обучению введено на две недели, до конца апреля, но собравшиеся у резиденции президента уверены, что запрет будет продлен. По данным специалистов Университета Джонса Хопкинса, которые ведут статистику, коронавирусом в стране заболели уже 2 миллиона 629 тысяч 156 человек.