Новости

Вернувшимся из Турции россиянам придется сдавать два теста на COVID-19 01:30
В Ираке нашли спрятанный боевиками тайник с золотом и валютой 00:51
Россиянин Рыжиков передал командование МКС американке Уокер 15.04.2021
Рублев сыграет в четвертьфинале турнира в Монте-Карло с Надалем 15.04.2021
В Гидрометцентре предупредили о возвращении ночных заморозков 15.04.2021
Обнародовал список приглашенных на похороны принца Филиппа 15.04.2021
Греф оценил последствия от санкций США на госдолг РФ 15.04.2021
DJI представила новый дрон за 98 тысяч рублей 15.04.2021
Слуцкий: Польша действует как вассал США, высылая российских дипломатов 15.04.2021
В Совфеде пообещали Польше жесткий ответ на высылку российских дипломатов 15.04.2021
Убивший Альберта Рыжего киллер арестован на два месяца 15.04.2021
Мишустин распорядился возвратить туристам деньги за аннулированные туры 15.04.2021
В Вооруженных силах вылечились от коронавируса более 32,6 тысячи человек 15.04.2021
МИД России сообщил послу США о скором ответе на санкции 15.04.2021
Джейкоб Тремблей сыграет в ремейке "Токсичного мстителя" 15.04.2021
В Москве начали обновлять дорожную разметку 15.04.2021
Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 1 июня 15.04.2021
Новая "Техасская резня бензопилой" получила официальный заголовок 15.04.2021
Макрон встретится с Меркель и Зеленским 16 апреля 15.04.2021
В Греции решили отменить карантин для российских туристов 15.04.2021
Следствие просит отправить под арест убийцу Альберта Рыжего 15.04.2021
Названа причина отстранения арбитра Лапочкина от футбольной деятельности 15.04.2021
Конституционный суд Молдавии разрешил президенту распустить парламент 15.04.2021
В Петербурге начнут делать прививки от COVID-19 на дому 15.04.2021
СК предупредил граждан об опасности телефонных мошенничеств 15.04.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Будут ли штрафовать автовладельцев за использование шин не по сезону
Будут ли штрафовать автовладельцев за использование шин не по сезону
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
16.04.2021 01:30
Рубрика: Экономика

Вернувшимся из Турции россиянам придется сдавать два теста на COVID-19

Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Возвращающимся с отдыха российским туристам придется сдавать еще один тест на коронавирус SARS-CoV-2. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Роспотребнадзор создал новый тест для бессимптомных больных COVID-19

Главный санитарный врач страны Анна Попова предложила внести изменения в постановление, призванное сдержать распространение COVID-2019. Согласно новым правилам, которые будут действовать до 1 мая этого года, все граждане РФ, прибывающие из Турции и Танзании, в течение пяти дней должны сдать второй ПЦР-тест на COVID-19 и повторно заполнить форму на сайте госуслуг. Подчеркивается, что новые требования не распространяются на членов экипажей самолетов.

Ранее сообщалось, что с 15 апреля изменились правила въезда для возвращающихся в страну туристов. Теперь тест на COVID-19 должны сдавать все путешественники, а не только те, кто прибывает в страну на самолете. Кроме того, все вернувшиеся из-за рубежа должны находиться дома до получения результатов лабораторного исследования.

Экономика Туризм Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Мишустин распорядился возвратить туристам деньги за аннулированные туры
В Совфеде пообещали Польше жесткий ответ на высылку российских дипломатов
Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 1 июня
В ФМБА научились прогнозировать распространение коронавируса
Захарова: Киев ведет информационную агрессию против РФ
Какие некапитальные гаражи попадают под амнистию
Россияне смогут сами проверить благонадежность турагента