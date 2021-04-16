Вернувшимся из Турции россиянам придется сдавать два теста на COVID-19

Возвращающимся с отдыха российским туристам придется сдавать еще один тест на коронавирус SARS-CoV-2. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор.

Главный санитарный врач страны Анна Попова предложила внести изменения в постановление, призванное сдержать распространение COVID-2019. Согласно новым правилам, которые будут действовать до 1 мая этого года, все граждане РФ, прибывающие из Турции и Танзании, в течение пяти дней должны сдать второй ПЦР-тест на COVID-19 и повторно заполнить форму на сайте госуслуг. Подчеркивается, что новые требования не распространяются на членов экипажей самолетов.

Ранее сообщалось, что с 15 апреля изменились правила въезда для возвращающихся в страну туристов. Теперь тест на COVID-19 должны сдавать все путешественники, а не только те, кто прибывает в страну на самолете. Кроме того, все вернувшиеся из-за рубежа должны находиться дома до получения результатов лабораторного исследования.