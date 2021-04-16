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16.04.2021 10:30
Рубрика: Видео

Видео: "Буханка" перебралась через речку по бревнышкам

Текст: Вадим Давыденко

За каждым отдельно взятым случаем героизма, как гласит народная мудрость, таится чье-то разгильдяйств или, как в случае с этим видео, бесхозяйственность. И совсем уж редко поводом для подвига становится непредсказуемое стихийное бедствие - землетрясения или цунами.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Где-то в Сибири неконтролируемый лесосплав повредил зыбкий мостик, связывающий между собой отдаленные населенные пункты. Сил и времени привести переезд в порядок у местных властей нет, а может. и просто нет желания. Объезд - за тридевять земель, поэтому шоферы наловчились перебираться на другой берег по тем же справленным с верховьев речки бревнам.

Как делается, показал водитель легендарной "буханки". Изо всех сил тормозя, он спустился на нижнюю часть моста, затем, двигаясь строго вперед и не виляя рулем, прошел почти до конца и на подъеме надавил на педаль газа. Машина взмыла на берег и не беда, что под задними колесами мост уже просел почти до самого дна.

Через день кто-нибудь поправит и укрепит бревна и мостик будет служить до наступления зимы, когда перебираться на другой берег можно будет по льду...

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