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16.04.2021 10:34
Рубрика: В мире

Видео: Истребитель МиГ-31 отогнал самолет-разведчик США от Камчатки

Текст: Юрий Гаврилов
В пятницу, 16 апреля, Национальный центр управления обороной РФ сообщил об американском стратегическом разведывательном самолете RC-135. Он барражировал над акваторией Тихого океана вдоль юго-восточного побережья Камчатки.

"Для его опознавания и сопровождения с аэродрома в Камчатском крае поднялся истребитель МиГ-31", - сообщили наши военные. Появление в небе российского перехватчика не осталось незамеченным. Самолет ВС США развернулся от государственной границы РФ. А наш МиГ-31 благополучно вернулся на аэродром базирования. Позже видео этого перехвата наши военные выложили в интернете.

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В Национальном центре управления обороной РФ подчеркнули, что полет истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения Государственной границы Российской Федерации он не допустил.

Надо сказать, что подобные провокационные рейды у наших рубежей чужие самолеты проводят постоянно. Особенно в этом усердствуют американцы. Они неоднократно появлялись над нейтральными водами неподалеку от границ РФ не только в дальневосточном небе, но и над Балтикой и Черным морем. Попытки американцев вести разведку также были зафиксированы в северных морях.

Для того чтобы отогнать их самолеты, российскому командованию приходится поднимать истребители-перехватчики из состава дежурных сил ПВО. Их экипажи в таких случаях всегда действуют жестко, но в строгом соответствии с международными правилами. Поэтому все инциденты заканчивались тем, что непрошеные визитеры уходили от нашей границы.

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