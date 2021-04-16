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16.04.2021 02:28
Рубрика: В мире

Власти Португалии анонсировали новый этап снятия санитарных барьеров

Фото: AP Photo / Armando Franca Фото: AP Photo / Armando Franca
Фото: AP Photo / Armando Franca

Португалия готовится к третьему этапу смягчения ограничительных мер, введенных для сдерживания распространения нового коронавируса. Снимать запреты начнут с понедельника, 19 апреля. Об этом рассказал премьер-министр страны Антониу Кошта.

Фото: AP Photo / Armando Franca
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"Свою работу возобновят торговые центры и магазины площадью более 200 квадратных метров. Эпидемиологическая ситуация позволяет нам ослаблять барьеры", - приводит ТАСС заявление Кошта.

Послабления распространяются на большую часть территории Португалии, за исключением 11 муниципалитетов. В семи из них, по словам премьера, сохранятся действующие ограничения, а в четырех карантинные меры будут ужесточены из-за сложной эпидемиологической ситуации.

Постепенно снимать ограничения в Португалии начали с 15 марта. В этот день в стране открылись детские сады, начальные школы, парикмахерские, книжные лавки, библиотеки и ряд других учреждений. По последним данным, с начала эпидемии в Португалии с населением около десяти миллионов человек было выявлено 829 тысяч 358 инфицированных коронавирусом, 16 тысяч 933 пациента не справились с последствиями заражения.

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