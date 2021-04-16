Володин: В Госдуме займутся проблемой повышения цен на отдых в РФ

Госдума может обратиться в Федеральную антимонопольную службу и Минэкономразвития по вопросу роста цен на отдых внутри страны. Этот вопрос обсудит думский Совет на заседании 19 апреля, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

В случае принятия такого решения профильные думские комитеты направят в указанные ведомства информацию для принятия мер и выработки предложений о недопустимости роста цен на отдых, уточнил спикер.

"Необходимо сделать все, чтобы граждане нашей страны могли отдохнуть летом на Черном море, на Каспии и Балтике, на Камчатке и Кавказе, на Волге и Байкале, получив качественные услуги и, что важно, по доступной стоимости", - подчеркнул председатель ГД, напомнив, что уже говорил об этом ранее.

Он назвал правильным решение на фоне пандемии коронавируса ограничить авиаперелеты из России в Турцию и Танзанию. Виной тому была вспышка заболеваемости COVID-19 в этих странах.

Володин выразил уверенность, что государство должно заботиться о здоровье своих граждан. "Но как на это отреагировал туристический и гостиничный бизнес, перевозчики нашей страны? - отметил он. - Как оказалось - повышением цен, причем для многих семей неподъемным".

Спикер назвал такие шаги недопустимыми и напомнил, что в первую волну пандемии подобный случай был в другой сфере. Тогда производители лекарств и медизделий подняли стоимость жизненно необходимых товаров. И депутатам, отметил Володин, пришлось принять ряд законов для защиты прав граждан.