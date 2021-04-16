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Вышел трейлер сериала про советских пионеров-вампиров "Пищеблок"

Новости
    16.04.2021, 13:22
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Опубликован промо-ролик-фичуретка ретро-хоррор-сериала по роману Александра Иванова "Пищеблок". При этом стоит отметить: автор первоисточника полагает, что шоу вышло "выдающимся".

Фото: youtube.com/ birchpunk
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Видео размещено на YouTube и помимо реплик Иванова и кадров из сериала содержит комментарии задействованных в нем молодых актеров. Которые полученный продукт тоже расхваливают.

Действие "Пищеблока" - морока с обильными элементами масодовщины, напомним, развернуто летом 1980-го в пионерлагере "Буревестник", новую смену которого инфицирует вампиризмом старый, но бодрый упырь, живущий недалече.

Противостоят напасти влюбленный пионервожатый Игорь и сметливый, хоть и напуганный творящимися кошмарами школьник Валерка.

На экранах - с 19 мая.

Кроме того в Сети доступны соответствующие концепт-арты проекта:

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