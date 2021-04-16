Вышел трейлер сериала про советских пионеров-вампиров "Пищеблок"

Опубликован промо-ролик-фичуретка ретро-хоррор-сериала по роману Александра Иванова "Пищеблок". При этом стоит отметить: автор первоисточника полагает, что шоу вышло "выдающимся".

Видео размещено на YouTube и помимо реплик Иванова и кадров из сериала содержит комментарии задействованных в нем молодых актеров. Которые полученный продукт тоже расхваливают.

Действие "Пищеблока" - морока с обильными элементами масодовщины, напомним, развернуто летом 1980-го в пионерлагере "Буревестник", новую смену которого инфицирует вампиризмом старый, но бодрый упырь, живущий недалече.

Противостоят напасти влюбленный пионервожатый Игорь и сметливый, хоть и напуганный творящимися кошмарами школьник Валерка.

На экранах - с 19 мая.

Кроме того в Сети доступны соответствующие концепт-арты проекта:

«КиноПоиск HD» объявил, что хоррор-сериал «Пищеблок» по мотивам романа Алексея Иванова стартует в стриминговом сервисе 19 мая, а вместе с этим показал его промо-ролик и восхитительные концепт-арты.https://t.co/zfx1tXawD1 pic.twitter.com/i6IKSSOuM7 — Мир фантастики (@Mir_Fantastiki) April 16, 2021