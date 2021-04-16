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16.04.2021 07:13
Рубрика: В мире

Зеленский призвал украинцев отдыхать в Турции вместо россиян

Владимир Зеленский призвал жителей своей страны паковать чемоданы и отправляться на отдых в Турцию. Президент Украины рассказал, что во время недавней поездки в Анкару обсуждал со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом вопросы создания благоприятных условий для взаимного туризма.

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"Особенно сейчас мы должны поддерживать друг друга. Я думаю, что нам надо, наоборот, наращивать", - сказал политик, напомнив о принятом Россией решении ограничить с 15 апреля авиасообщение с Турцией. Останутся только два регулярных рейса в неделю. Все чартеры отменены до первого июня, пишет РИА Новости.

Поводом для таких серьезных мер стала ухудшающаяся с каждым днем эпидобстановка в Турции. Очередной рекорд по количеству инфицированных SARS-CoV-2 был побит 14 апреля. Было выявлено 62 797 случаев заболевания. Власти ввели дополнительные ограничения, в том числе комендантский час. Не самое лучшее время для отдыха на пляжах Антальи и прогулок по улочкам Стамбула. Но Зеленский про это забыл. Как и про вирус. В Турции в большинстве случаев выявляют британский штамм, который на 70 процентов заразнее обычной разновидности SARS-CoV-2.

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