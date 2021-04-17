Экипаж МКС-64 вернется на Землю 17 апреля

Экипаж МКС-64 в составе космонавтов Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова, а также астронавта NASA Кэтлин Рубинс 17 апреля вернется на Землю на космическом корабле "Союз МС-17". Об этом сообщается на сайте "Роскосмоса".

По расчетной информации Центра управления полетами ЦНИИмаш (входит в состав "Роскосмоса"), закрытие люков между модулем "Поиск" российского сегмента станции и "Союзом" запланировано в период с 01:10 до 01:30 мск, расстыковка ожидается в 04:34 мск. Посадка спускаемого аппарата запланирована на 07.56 по московскому времени в 147 километрах юго-восточнее от Жезказгана в Казахстане.

Ранее астронавт НАСА Шэннон Уокер стала новым командиром Международной космической станции. Она получила символический "ключ" от МКС от россиянина Сергея Рыжикова. Российский космонавт пожелал коллеге "продолжать традицию работать вместе командой и желаю успешной миссии".

Отметим, что Рыжиков, Кудь-Сверчков и Рубинс находились на орбите с 14 октября 2020 года. За полгода россияне провели ряд экспериментов и выполнили выход в открытый космос длительностью 6 часов 51 минут. Экипаж привезет с собой на Землю оборудование и пеналы с результатами научных исследований.