ФСБ показала видео задержания в Санкт-Петербурге украинского консула

На кадрах оперативного видео показано, как к человеку, сидящему за столиком в ресторане, подходят несколько мужчин в штатском. "Сидеть! Не двигаться!", - мужчины представляются сотрудниками ФСБ России и одновременно аккуратно фиксируют руки и плечи сидящего консула.

После этого идут кадры допроса, где задержанному в присутствии другого украинского дипломата объявляют о недопустимости его противоправных действий на территории России.

Как ранее сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ, сотрудник украинского консульства был задержан с поличным в Санкт-Петербурге во время его встречи с гражданином России. По данным ФСБ, украинец получил информацию закрытого характера из баз данных российских силовых органов.

Сегодня же МИД России рекомендовал украинскому консулу Александру Сосонюку покинуть страну в течение 72 часов, начиная с 19 апреля.