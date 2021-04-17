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17.04.2021 17:27
Рубрика: Происшествия

ФСБ показала видео задержания в Санкт-Петербурге украинского консула

Текст: Иван Егоров

На кадрах оперативного видео показано, как к человеку, сидящему за столиком в ресторане, подходят несколько мужчин в штатском. "Сидеть! Не двигаться!", - мужчины представляются сотрудниками ФСБ России и одновременно аккуратно фиксируют руки и плечи сидящего консула.

После этого идут кадры допроса, где задержанному в присутствии другого украинского дипломата объявляют о недопустимости его противоправных действий на территории России.

Как ранее сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ, сотрудник украинского консульства был задержан с поличным в Санкт-Петербурге во время его встречи с гражданином России. По данным ФСБ, украинец получил информацию закрытого характера из баз данных российских силовых органов.

Сегодня же МИД России рекомендовал украинскому консулу Александру Сосонюку покинуть страну в течение 72 часов, начиная с 19 апреля.

В Совфеде прокомментировали задержание украинского консула
В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство ФСБ Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Отношения России и Украины РГ-Видео

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