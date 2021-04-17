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17.04.2021 16:05
Рубрика: Власть

МИД объявил о выдворении консула Генконсульства Украины в Петербурге

Текст: Александр Саможнев
Александр Сосонюк. Фото: ЦОС ФСБ России

МИД России объявил временному поверенному в делах Украины Василию Покотило о решении выслать украинского консула в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка, которого сотрудники ФСБ РФ задержали накануне за попытку получения информации закрытого характера. Дипломат должен покинуть страну до 22 апреля.

С российской стороны было указано на недопустимость подобного рода деятельности, несовместимой со статусом консульского сотрудника и наносящей ущерб интересам безопасности Российской Федерации. Было объявлено о нежелательности пребывания Сосонюка на территории России и рекомендовано покинуть пределы страны в течение 72 часов, начиная с 19 апреля.

По данным ФСБ, дипломата задержали на встрече с гражданином России при получении информации закрытого характера из базы силовиков. При этом отмечалось, что деятельность Сосонюка "враждебна по отношению к России и несовместима со статусом дипломатического работника".

Справка "РГ"

Согласно международным нормам, дипломаты обладают неприкосновенностью в стране, где они работают, но их можно лишить права пребывания в случае враждебных действий или нарушения закона. Как следует из Венской конвенции, государство пребывания может в любое время уведомить аккредитующее государство, что глава представительства или другой дипломатический работник является персоной нон грата и что его пребывание в стране неприемлемо.

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