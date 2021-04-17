Как и почему топливо в баке автомобиля может испортиться

Водители, которые мало ездят, часто не знают того, причиняют вред своему автомобилю. Помимо деградирующих резиновых элементов, аккумулятора, узлов мотора и трансмиссии, коррозирующих из-за отсутствия смазки, теряет свойства также и топливо. Разберемся с тем, каких последствий от старых бензина или солярки можно ожидать.

В России срок годности горючего, залитого в топливный бак, жестко регламентирован ГОСТом. Согласно актуальным нормам, гарантийный срок хранения автомобильного бензина всех марок составляет 1 год со дня изготовления горючего, солярки - 5 лет. Тем не менее, ведущие топливные компании гарантируют качество своего дизтоплива в течение также лишь одного года при нормальных условиях хранения.

При этом существуют целый ряд дополнительных условий, связанных с параметрами хранения. Это прежде всего герметичность (тара не должна пропускать к топливу кислород, который окисляет состав), отсутствие контакта с деталями из цинка, меди и латуни, провоцирующими распад горючего, влагозащита (вода ухудшает характеристики топлива и запускает процессы размножения грибковых колоний и водорослей), защита от высоких температур (30 ºС и более), которые ускоряют процессы разложения, а также защита от пыли и грязи.

Таким образом, в топливном баке бензин и солярка теряют свои изначальные свойства гораздо быстрее, чем в герметичной стальной емкости, защищенной от источника прямого света и высоких температур (темп деградации бензина с повышением температуры резко возрастает). Та же история - с хранением бензина в канистрах. При таких условиях топливо стареет примерно в два раза быстрее. Считается, что через шесть месяцев пребывания в баке или канистре бензин становится практически непригодным к эксплуатации. Кроме того, чем выше октановое число (АИ 92, 95, 98, 100), тем меньше времени топливо будет пригодным. Всему виной опять-таки больший объем присадок в составе высокооктанового горючего.

А теперь представим себе следующую достаточно типичную ситуацию. Владелец заливает в свой автомобиль бензина под самую крышку, чтобы хватило на подольше, оставляет свое авто на солнцепеке и уезжает, к примеру, в длительный отпуск. Что можно ожидать при таком развитии событий? Как минимум, присадки, добавленные в горючее, достаточно быстро утратят свои свойства - жара усилит естественный процесс их разложения, и через какие-нибудь десять дней октановое число топлива снизится. Летучие фракции, используемые для повышения октанового числа, попросту улетучатся.

Однако это еще полбеды. Поскольку присадки, отвечающие за противодействие окислению и выпадению осадка в двигателе и топливной системе, утрачивают свою эффективность, такое топливо со временем становится для силового агрегата настоящим ядом. Окисление старого бензина при взаимодействии с кислородом приведет к неправильному процессу его сгорания в моторе, а также отложению сажи и вредных смол, вредных для силовой установки. Такие нерастворимые фракции вполне могут вывести из строя топливный фильтр и насос вскоре после того, как владелец заведет машину, долго простоявшую на приколе.

Как избежать такого сценария? Понятно, что желательно не допускать, чтобы автомобиль простаивал месяц и более, особенно в жару. Нужно позаботиться также о том, чтобы топливо обновлялось. Если вы печетесь о здоровье своего "железного коня", потрудитесь слить старое топливо через топливопровод и пробку на дне бензобака.

Если же вам совершенно необходимо "законсервировать" автомобиль или другую колесную технику (квадроциклы, снегоходы, трактора и т.п.), то имеет смысл воспользоваться специальным консервационным средством для топлива. Такие вещества эффективно защищают горючее от окисления и осмоления, а топливную систему (прежде всего - бензобак) от коррозии.

Однако помните о том, что консерванты заливаются до постановки машины на длительную стоянку, а не для "реанимации" просроченного горючего непосредственно перед возобновлением эксплуатации машины.