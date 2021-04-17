Как съесть стакан сахара: Врач предупредил о вреде известной крупы

Диетолог, доктор медицинских наук, профессор Алексей Ковальков рассказал о вреде белого шлифованного риса - одного из самых популярных продуктов в мире.

"Белый шлифованный рис - это источник углеводов. Цинк, магний, микроэлементы, витамины группы B находятся в оболочке. И когда рис шлифуется, то с оболочкой уходят и микроэлементами. Кстати, суши мы едим именно из белого шлифованного риса. У белого шлифованного риса гликемический индекс 73. Это выше, чем у сахара", - предупредил диетолог.

При этом у коричневого вареного риса, который часто рекомендуют в качестве здоровой альтернативы белому риску, гликемический индекс 68, это как у сахара-рафинада.

"Получается, бурый рис эквивалентен сахару. В сухом рисе 70 процентов углеводов, то есть стакан риса на 70 процентов состоит из рафинада. Мы все время пугаемся сахара, а оказывается есть продукты, которые по своей вредности не уступают сахару. В повседневной жизни я рис не использую, потому что я знаю, что он приводит к развитию сахарного диабета", - отметил доктор.

Что касается пользы риса, то в нем присутствует гамма-оризанол. Это вещество, которое "стимулирует нервную систему, улучшает толерантность к инсулину". Но вещество есть в буром или диком рисе. В белом все полезное опять же выбрасывается вместе с оболочкой, уточнил специалист. Материал об этом опубликован на YouTube.

Ранее Алексей Ковальков объяснил, что считает самыми полезными перловую и гречневую каши. Первая особенно полезна зимой, "потому что поддерживает сурфактантный комплекс и не дает заболеть". Гречка содержит вещества, препятствующие разрушению сосудов от углеводов. Продукт допустим при сахарном диабете.