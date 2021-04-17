Канцлер Австрии назвал "большой честью" проведение саммита Путина и Байдена в Вене

Австрия находится в контакте с Россией и США по вопросу о возможности проведения саммита Владимира Путина и Джозефа Байдена в Вене. Об этом заявил канцлер Себастьян Курц.

"Если действительно такая встреча состоится, которую мы считаем правильной и которую инициировал Джо Байден, а я считаю, что это всегда правильный путь - диалог всегда лучше для всех участников, чем что-то другое, то мы были бы чрезвычайно рады, если она состоится в Австрии", - сказал Курц немецкому порталу The Pioneer.

По его словам, Австрия в данной ситуации не выступает в роли посредника. Но всегда есть нейтральные страны, которые выбирают для диалога и переговоров, добавил он.

Канцлер Австрии отметил, что в качестве площадки для проведения встречи сейчас рассматриваются несколько городов, Вена является одним из них.

"Для всего мира, для всей Европы будет хорошо, если состоится такая встреча. Неважно, где она пройдет. Разумеется, если она пройдет в Австрии, в Вене, то для нас это будет большой честью", - отметил Курц.

В ходе интервью канцлер также отметил, что дискуссии о вступлении третьих стран в НАТО не должны вести к эскалации.

На минувшей неделе президенты России и США провели второй телефонный разговор с момента вступления Байдена в должность главы государства. Беседа состоялась по инициативе американской стороны. Как сообщили в Кремле, лидеры обстоятельно обсудили состояние двусторонних отношений и международные вопросы. Байден предложил Путину в ближайшие месяцы провести личную встречу "в третьей стране".

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что предложение Байдена фактически во многом пересекается с тем предложением, которое сделал ранее Путин.

"Изначально инициатива к тому, чтобы попытаться выстроить эти отношения и наладить диалог, была озвучена президентом Путиным", - сказал Песков.​ "Президент Путин говорил про предстоящие несколько дней, а потом он говорил "или в другое время позже". И он не говорил о каких-либо условиях", - заявил он в ответ на вопрос, есть ли у Кремля условия для встречи президентов России и США.