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17.04.2021 21:15
Рубрика: В мире

Меган наблюдала за похоронами принца Филиппа по телевизору

Текст: Александр Саможнев

Принцесса Меган, официально известная как герцогиня Сассекская, жена принца Гарри, смотрела похороны принца Филиппа у себя дома, в Калифорнии, после того, как врач посоветовал ей не путешествовать во время беременности, рассказал Reuters источник, знакомый с ситуацией.

Фото: twitter.com/RoyalFamily
Опубликовано фото принца Филиппа и Елизаветы II в окружении семи правнуков

Меган наблюдала, как супруг Гарри идет в процессии за гробом 99-летнего мужа королевы Елизаветы II вместе с другими членами королевской семьи, включая отца принца Чарльза и брата принца Уильяма.

Похороны, которые прошли в часовне Святого Георга в Виндзорском замке, где Гарри и Меган поженились в 2018 году, стали первой встречей принца со своей семьей с тех пор, как пара дала резонансное интервью известной ведущей Опре Уинфри в марте.

Они прислали букет цветов и венок на похороны. Поминальная карточка была написана Меган от руки. Гарри и Меган переехали в Лос-Анджелес и отказались от исполнения обязанностей в королевской семье.

Большое внимание СМИ уделяли поведению королевских особ по отношению к Гарри. Уильям и Гарри шли в процессии за четырьмя детьми принца Филиппа.

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