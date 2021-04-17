Меган наблюдала за похоронами принца Филиппа по телевизору

Принцесса Меган, официально известная как герцогиня Сассекская, жена принца Гарри, смотрела похороны принца Филиппа у себя дома, в Калифорнии, после того, как врач посоветовал ей не путешествовать во время беременности, рассказал Reuters источник, знакомый с ситуацией.

Меган наблюдала, как супруг Гарри идет в процессии за гробом 99-летнего мужа королевы Елизаветы II вместе с другими членами королевской семьи, включая отца принца Чарльза и брата принца Уильяма.

Похороны, которые прошли в часовне Святого Георга в Виндзорском замке, где Гарри и Меган поженились в 2018 году, стали первой встречей принца со своей семьей с тех пор, как пара дала резонансное интервью известной ведущей Опре Уинфри в марте.

Они прислали букет цветов и венок на похороны. Поминальная карточка была написана Меган от руки. Гарри и Меган переехали в Лос-Анджелес и отказались от исполнения обязанностей в королевской семье.

Большое внимание СМИ уделяли поведению королевских особ по отношению к Гарри. Уильям и Гарри шли в процессии за четырьмя детьми принца Филиппа.