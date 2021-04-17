Оперштаб Росавиации взял под контроль вывозные рейсы из Турции

Рассмотрена текущая ситуация по вывозу соотечественников, в том числе готовность авиакомпаний к вывозной кампании.

В заседании приняли участие представители МИД России, Минтранса России, Минэкономразвития России, Ростуризма, Госкорпорации по ОрВД и российских авиакомпаний, участвующих в перевозках граждан из Турции.

"Авиакомпании подтвердили планы по вывозу пассажиров в заранее спланированные даты. У каждой сформированы графики вывозных рейсов", - говорится в сообщении. Авиакомпании при необходимости готовы увеличить количество рейсов. Они взаимодействуют между собой в рамках "манифеста прерванного полёта", то есть передают авиапассажиров друг другу.

Графики вывозных рейсов опубликованы на сайтах авиакомпаний. Ссылки на эти данные приведены на официальном сайте Росавиации. При этом графики вывозных рейсов будут корректироваться с учетом текущей ситуации, отметили в ведомстве.

Оперативный штаб Росавиации будет регулярно информировать Минтранс России о количестве выполненных рейсов из Турции в Россию, количестве перевезенных граждан, а также количестве граждан России, имеющих оформленные билеты на рейсы и ожидающих возвращения в Россию, отметили в Росавиации.

Перевозчикам рекомендовано усилить работу колл-центров, при необходимости выделить отдельную телефонную линию для обращений пассажиров, обеспечить полное и своевременное информирование пассажиров и переоформление билетов в случае изменения рейсов.

По данным Ростуризма, в Турции и в других странах находится около 50 тысяч россиян, самостоятельно выехавших на отдых за рубеж.