В Ростуризме озвучили вариант решения проблемы с возвращением россиян из Турции

Вывоз российских туристов из Турции в условиях отсутствия специализированных рейсов можно организовать на платной основе, но цена должна быть фиксированной - например, 10-12 тысяч. Об этом в интервью "Известиям" рассказал председатель Общественного совета при Ростуризме Дмитрий Давыденко.

По его словам, при таком подходе удастся быстро вывезти всех желающих, а за отмененный обратный рейс туристы получат возврат. "Заседание штаба будет в понедельник - вторник, мы предложим такой вариант", - отметил Давыденко. Он убежден, что это идеальный выход из сложившейся ситуации, ведь цены на рейсы из Турции в Россию сейчас сильно выросли.

Напомним, регулярные и чартерные рейсы с курортами Турции приостановлены с 15 апреля до 1 июня. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова по итогам заседания оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Будут выполняться по два рейса в неделю по маршруту Москва - Стамбул и Стамбул - Москва на взаимной основе и рейсы, необходимые для участия компании "Титан-2" в строительстве АЭС в Турции и рейсы для вывоза российских туристов, уточнила вице-премьер.