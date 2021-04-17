В мире
17.04.2021 17:32
Текст: Александр Саможнев

Лукашенко анонсировал "одно из принципиальных решений" за четверть века

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что намерен принять "одно из принципиальных решений" за четверть века, сообщает агентство БЕЛТА.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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"Это будет одно из принципиальных моих решений за четверть века президентства. Это будет очень серьезно", - заявил он.

Лукашенко пояснил, что сейчас ему необходимо формализовать данное решение. "Это будет скорее всего декрет Президента", - отметил глава государства.

Лукашенко ранее отмечал, что настало время перераспределить полномочия между ветвями власти. Голосование на референдуме по изменениям в Конституцию пройдет одновременно с проведением выборов в местные органы власти, которые должны состояться не позднее середины января 2022 года.

В настоящее время в Беларуси работает Конституционная комиссия, которая до 1 августа 2021 года должна представить предложения по изменению Основного закона страны.

В марте этого года Лукашенко обратился к белорусам с просьбой "потерпеть" и пообещал, что у жителей страны будут другие президенты.

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