Лукашенко анонсировал "одно из принципиальных решений" за четверть века

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что намерен принять "одно из принципиальных решений" за четверть века, сообщает агентство БЕЛТА.

"Это будет одно из принципиальных моих решений за четверть века президентства. Это будет очень серьезно", - заявил он.

Лукашенко пояснил, что сейчас ему необходимо формализовать данное решение. "Это будет скорее всего декрет Президента", - отметил глава государства.

Лукашенко ранее отмечал, что настало время перераспределить полномочия между ветвями власти. Голосование на референдуме по изменениям в Конституцию пройдет одновременно с проведением выборов в местные органы власти, которые должны состояться не позднее середины января 2022 года.

В настоящее время в Беларуси работает Конституционная комиссия, которая до 1 августа 2021 года должна представить предложения по изменению Основного закона страны.

В марте этого года Лукашенко обратился к белорусам с просьбой "потерпеть" и пообещал, что у жителей страны будут другие президенты.