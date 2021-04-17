Пушков назвал причины заинтересованности Байдена в саммите с Путиным

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал предложение президента США Джозефа Байдена провести саммит с Владимиром Путиным. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

"Что именно Байден собирается предложить Путину на саммите, если он все же состоится? Ведь есть же и причина, по которой он настаивает на таком саммите, и некий замысел его проведения. Причем Байден даже подчеркивает, как бы извиняясь за свою нашумевшую выходку в адрес Путина, что говорил с ним по телефону "искренне и уважительно". Ради чего?" - задается вопросом Пушков.

По его словам, на это могут быть три причины.

Первая из них связана с Украиной. Как отмечает Пушков, Байден, вероятно, опасается деградации ситуации вокруг Донбасса до нового военного конфликта.

"В свое время Киев ринулся в такой конфликт - и крупно проиграл. Повторение, причем с еще худшими возможными последствиями для Украины, стало бы сильным ударом по позициям США, которого Байден стремится избежать", - отмечает сенатор.

"Вторая причина связана с необходимостью вовлечь Россию в ограниченный диалог по важным для США проблемам, где без России - никак. Байдена тревожат новейшие российские стратегические вооружения, повышающие уязвимость США, - считает Пушков. - Поэтому Байден и просил Путина не "перебарщивать" с ответными действиями на новые санкции США, чтобы ответ России не перекрыл ему возможность для переговоров".

Кроме того, президент США, возможно, рассматривает встречу с Путиным как "мост", который позволит вернуть Россию в "мировое сообщество" и прежде всего в "большую семерку". При этом в обмен он потребует от России крупных уступок, в частности отказа поддерживать ДНР/ЛНР. Однако Москва уже не раз отмечала, что формат G8 для нее не представляет интереса, добавляет Пушков.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что новые американские санкции если чем-то и отличаются от предыдущих антироссийских акций США, так это моментом их введения. Они появились всего спустя два дня после обнадеживающего разговора двух президентов. По его словам, есть два варианта, почему качели американской внешней политики вновь проделали траекторию от "золотой середины" или "точки баланса" в сторону крайней противоположности.