Пушков усмотрел в заявлении Пентагона новый виток эскалации отношений с РФ

Слова президента США Джо Байдена о якобы заинтересованности в деэскалации отношений Вашингтона и Москвы ничем не подкреплены. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков, комментируя новые заявления Пентагона.

Ранее пресс-секретарь ведомства Джон Кирби отметил, что США "на рутинной основе вело операции военных кораблей в Черном море, и это продолжится".

"Пентагон предупредил, что не намерен прекращать операции военных кораблей США в Черном море. То есть в любой момент готов начать новый раунд эскалации вокруг Украины. Вот эта линия подтверждается всей политикой США", - подчеркнул Пушков в своем Telegram-канале.

По его мнению, слова президента Байдена не подкреплены никакими действиями. И в связи с этим можно ожидать даже новой переброски военных инструкторов США и НАТО на Донбасс. "Конечно, во имя "деэскалации", ради чего же еще..." - иронично констатировал сенатор.