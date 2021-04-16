О чем говорил Байден в речи про отношения с Россией

Начавшееся вчера с почти тридцатиминутным опозданием выступление самого Джо Байдена по этому вопросу, не внесло особой ясности в ситуацию, скорее наоборот. Да и как можно было что-либо прояснить, если вся речь 46-го президента, которую он не без запинок, но смог считать с суфлера, заняла 5 минут. И еще полторы минуты ушли на пару ответов на вопросы журналистов.

"Ранее на этой неделе я говорил с президентом России Путиным о характере наших отношений - отношениях между нашими двумя странами. И я был искренним и уважительным. Разговор был откровенным и уважительным. Две великие державы, несущие значительную ответственность за глобальную стабильность. И президент Путин, и я несем существенную ответственность за управление этими отношениями. Я очень серьезно отношусь к этой ответственности, как, я уверен, и он", - зачитал вполне осознанно Байден.

Глава Белого дома выразил уверенность в том, что российский народ, как и американский народ - гордые и патриотично настроенные люди. Он добавил, что верит в то, что и американцы, и россияне заинтересованы в мирном и безопасном будущем нашего мира.

Закончив с "позитивной" риторикой, Джо Байден перешел к теме санкций. Не приведя ни единого факта, глава Белого дома обвинил Москву во вмешательстве в прошлогодние президентские выборы в США, а также возложил ответственность за кибератаку с использованием программного обеспечения SolarWinds. Россия, со слов Байдена, на регулярной основе проводит кибератаки не только против США, но и их партнеров и союзников.

"Я ясно дал понять президенту Путину, что мы могли бы пойти дальше, но я предпочел не делать этого. Я предпочел быть пропорциональным (в вопросе санкций). Соединенные Штаты не стремятся начать цикл эскалации конфликта с Россией. Мы хотим стабильных, предсказуемых отношений", - отметил президент США. Далее в своем выступлении он раскрыл понимание американской администрацией понятия "стабильных и предсказуемых отношений", заявив фактически, что "если Россия попытается нарушить интересы США", Соединенные Штаты ответят.

Байден также сообщил, что рассчитывает на личную встречу с Владимиром Путиным, которая может с его слов пройти летом в Европе. Глава Белого дома заявил, что вопрос о таком мероприятии уже прорабатывается соответствующими ведомствами. "И после этого саммита - если он состоится, а я верю, что он состоится, - Соединенные Штаты и Россия могли бы начать диалог о стратегической стабильности, чтобы продолжить сотрудничество в области контроля над вооружениями и безопасности", - подчеркнул Джо Байден.

Он также рассказал, что в беседе с президентом России выражал озабоченность "наращиванием российской военной мощи" у границ Украины и призвал воздержаться от любых военных действий. В завершающей части своей пятиминутки Байден заявил, что в целом США считают, что пришло время для деэскалации в отношениях двух стран, а светлому будущему будут способствовать "вдумчивый диалог и дипломатический процесс". В подтверждение своих слов в поддержку налаживания дипломатического процесса Байден объявил о высылке из Вашингтона десяти российских дипломатов.

По горячим следам вчерашнего указа, американский минюст сообщил, что уже ведет активную работу по поиску новых целей для санкций из числа российских компаний. Как заявил помощник генерального прокурора США Джон Демерс, ведомство проверяет "десятки российских компаний", выявляя цепочки связей с американскими партнерами, а также связей со спецслужбами. Более того, он уточнил, что следователи изучают и иностранные компании, имеющие свои представительства в России.

"Мы приступили к первому этапу анализа того, к чему нам следует присмотреться с большим вниманием", - заявил Демерс. Помощник генпрокурора не стал давать каких-либо названий компаний, но отметил, что расследование находится на ранней стадии и может занять несколько месяцев. Так что к лету этого года, невзирая на слова Байдена о желании выстроить диалог с Москвой, следует ожидать новых санкционных списков. И пока подписанный 15 апреля главой Белого дома указ будет в силе, американская бюрократическая машина сможет партиями штамповать любые санкции и иные ограничения вне зависимости от того, на каком уровне находится тот самый диалог, о налаживании которого заявил вчера Байден.