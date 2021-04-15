Песков оценил возможность скорой встречи Путина и Байдена

Организовать в кратчайшие сроки встречу лидеров России и США невозможно, так как вопрос находится на стадии изучения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя недавнее заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Джо Байден предложил Владимиру Путину провести встречу "в предстоящие недели".

"Двустороннюю встречу, разумеется, не получится так быстро организовать, вопрос по-прежнему находится в стадии анализа. <...> Речь идет, наверное, о запланированном на следующую неделю Климатическом саммите", - цитирует "Интерфакс" представителя Кремля. При этом Песков добавил, что вопрос участия России в саммите пока что обсуждается и будет зависеть от решения главы государства.

Ранее Дмитрий Песков также заявил, что новые ограничительные меры США не поспособствуют встрече Путина и Байдена.