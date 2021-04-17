Синоптики предупредили жителей ЦФО о продолжительных дождях

Обложные дожди и облачная погода придут со вторника в регионы Центрального федерального округа (ЦФО). Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, характер погоды резко изменится. К Москве приближается хорошо выраженный циклон, который затронет не только столицу, но и весь ЦФО. Погода станет скучной и дождливой.

"Причем это будут уже не летние дожди, кратковременные, это уже будут обложные дожди, продолжительные", - цитирует Вильфанда ТАСС. Температура воздуха при этом будет держаться около климатической нормы.

Ранее в Гидрометцетре сообщили, что В Москве летняя погода закончится уже в эти выходные, а ко вторнику дневная температура опустится до 10 градусов тепла. Возможны и легкие заморозки.